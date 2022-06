Inflationssorgen lassen Bitcoin weiter abstürzen: 20.000-US-Dollar-Schwelle im Blick

GO

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX im Erholungsmodus -- Börsen in Fernost weiter im Abwärtstrend -- HORNBACH passt Gewinnprognose nach unten an -- EVOTEC, WACKER CHEMIE, TotalEnergies im Fokus

Pfizer will bei Krebsmittel mit MorphoSys kooperieren. Deutsche HVPI-Inflation klettert im Mai auf 8,7 Prozent. Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen seit Pandemie-Beginn auf Rekordhoch. Zalando übernimmt Mehrheit an Mode-Plattform Highsnobiety. Leitfaden für Gendersprache bei Audi Thema bei Landgericht. UBS stuft AstraZeneca-Aktien auf "Neutral" ab.