Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

18.01.25 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -1,07 Prozent. Damit ist Bitcoin um 09:40 103.058,50 US-Dollar wert, nach 104.167,92 US-Dollar am Vortag. Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 464,23 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -5,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (489,65 US-Dollar). Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -5,60 Prozent auf 3.280,98 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.475,55 US-Dollar wert. Nach 137,03 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um -7,78 Prozent auf 126,37 US-Dollar gesunken. Währenddessen wird Ripple bei 3,130 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -5,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,306 US-Dollar). Währenddessen wird Cardano bei 1,070 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -5,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,137 US-Dollar). Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt -5,59 Prozent auf 218,29 US-Dollar, nach 231,22 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeit muss IOTA Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der IOTA-Kurs um -7,28 Prozent auf 0,3696 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3987 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0140 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0125 US-Dollar beziffert. Währenddessen verliert der Stellar-Kurs um -5,86 Prozent auf 0,4599 US-Dollar. Gestern war Stellar noch 0,4885 US-Dollar wert. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0252 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Dash-Kurs -8,35 Prozent schwächer bei 40,11 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 43,76 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich NEO im Minus. Im Vergleich zum Vortag (17,00 US-Dollar) geht es um -6,81 Prozent auf 15,84 US-Dollar nach unten. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com