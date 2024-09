Analysten sind sicher: STARS ist ein Coin mit hohem Potenzial!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt scheint sich endlich ein wenig zu entspannen! Nachdem monatelang praktisch Stillstand im Bitcoin geherrscht hatte, nur durch einige moderate Abwärtsbewegungen unterbrochen, scheinen sich die Kurse nun langsam wieder erholen zu können. Nach dem relativ starken Abverkauf am Freitag infolge schwacher US-Arbeitsmarktdaten, die Rezessionsängste ausgelöst haben, konnte der Kurs des Bitcoins über 8 Prozent wiedergutmachen.

Auch die Fundamentaldaten scheinen sich langsam wieder aufzuhellen und viele Marktteilnehmer hoffen auf eine Zinssenkung beim Zinsentscheid der Fed nächste Woche. Alles sieht also danach aus, als würde die Korrektur sich dem Ende nähern und als ob es für Anleger Zeit wird, sich nach Coins mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis und hohem Potenzial umzusehen.

(Der Kurs des Bitcoins konnte sich in den letzten Tagen wieder etwas erholen – Quelle: Tradingview.com)

Könnte dieser Coin der richtige für zielstrebige Anleger sein?

Crypto All-Stars ist ein Projekt, das zwar mit $STARS einen eigenen Token mibringt, aber weit über einen herkömmlichen Meme-Coin hinausgeht. Das ganze Projekt ist darauf ausgelegt, eine Revolution am Kryptomarkt auszulösen.

Denn das zu Crypto Allstars gehörende MemeVault-Ökosystem ist ein Staking Contract, der es Anlegern ermöglicht, viele verschiedene Token wie $PEPE, $BONK, $WIF und viele andere Meme Coins unterschiedlicher Blockchains in denselben Staking-Pool zu geben! Dabei gilt, je mehr $STARS-Tokens ein Anleger besitzt, desto höher fallen seine Staking-Prämien aus.



(Das revolutionäre MemeVault-Ökosystem ermöglicht es Anlegern bald, viele verschiedene Coins in einen Staking-Pool zu geben – Quelle: cryptoallstars.io)

Neben dem MemeVault-Ökosystem gibt es auch einen herkömmlichen Staking-Pool für $STARS-Token. Dieser ermöglicht Anlegern, sich ein hohes passives Einkommen aufzubauen, ohne einen Finger krumm machen zu müssen. Dafür zahlt der Pool auch einen unglaublich hohen APY von 1.242 Prozent aus.

Diese Rendite kann mit mehr Token im Pool zwar sinken, allerdings wird sie bei der aktuellen Höhe wohl noch für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben. Doch auch hier gilt, je früher ein Anleger einsteigt, desto höher sind seine Renditechancen im Staking-Pool.

Crypto All-Stars legt einen unglaublichen Start ins ICO hin

Ein großer Vorteil für Anleger ist, dass sich der neue Coin derzeit erst im ICO befindet. Und da dieser Vorverkauf erst vor kurzer Zeit gestartet ist, können Anleger die Token noch sehr günstig kaufen, was natürlich mit einem höheren Gewinnpotenzial im Falle eines Anstieges nach dem Handelsstart einhergeht.

Die Nachfrage nach den Tokens scheint jedoch bereits im ICO unglaublich hoch zu sein. Denn schon kurz nach dem Start des Vorverkaufs erzielt Crypto All-Stars eine Vorverkaufssumme von fast 1,2 Mio. US-Dollar. Und das trotz der schwachen Marktlage; sollte sich die Situation im Bitcoin wieder etwas aufhellen, dürfte auch $STARS hervorragende Chancen auf eine Kursexplosion nach dem Start an den dezentralen Börsen haben.

(Trotz des erst kurzen Vorverkaufs konnte $STARS bereits fast 1,2 Mio. US-Dollar einsammeln – Quelle: cryptoallstars.io)

Um das Projekt Crypto All-Stars hat sich auch bereits eine große und treue Community mit 12.000 Followern auf X (ehemals Twitter) und Telegram gebildet. Dass ein Coin nach wenigen Wochen schon so viele Anleger anzieht, ist äußerst ungewöhnlich und spricht für das hohe Potenzial von $STARS. Das ganze Projekt wurde auch von unabhängiger Seite auf seine Seriosität und Sicherheit geprüft.

Und da doppelt einfach besser hält, gleich von 2 verschiedenen und unabhängigen Prüfstellen. Sowohl Coinsult als auch SolidProof bestätigen aber, dass das Projekt um Crypto All-Stars absolut seriös und vertrauenswürdig ist. Anleger, die den besten Preis für einen Einstieg nutzen möchten, sollten sich aber beeilen, da in Kürze eine Preiserhöhung im Vorverkauf ansteht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.