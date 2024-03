Bitcoin (BTC) Bullenmarkt: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) und KangaMoon (KANG) steigen deutlich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der anhaltende Aufwärtstrend von Bitcoin (BTC) hat die Erwartungen der Token-Inhaber übertroffen. Einige Analysten prognostizieren nun einen weiteren Kursanstieg, da die Bullen zuletzt weiterhin den Markt dominierten. Auf der anderen Seite erleben andere Kryptowährungen wie Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) und KangaMoon (KANG) einen Aufwärtstrend. Von den drei Top-Meme-Coins ist KangaMoon (KANG) wohl der beeindruckendste Kandidat. Denn der Presale kann frühen Investoren eine Rendite von über 125 Prozent bescheren. Mehr Details gibt es hier:

KangaMoon (KANG): Bullisches Momentum lockt Wale an

KangaMoon (KANG) wurde als eine der Top-Meme-Coins für Investitionen im Jahr 2024 bezeichnet. Krypto-Investoren sind von dem Projekt wegen seiner Wachstumschancen und dem Engagement der Gemeinschaft angezogen. Derzeit befindet sich KangaMoon in der 3. Phase des Presales, wobei der KANG-Token für nur 0,01125 US-Dollar verkauft wird.

Von einem Preispunkt von 0,0050 US-Dollar in der ersten Phase auf 0,01125 US-Dollar in der dritten Phase bedeutet dies, dass frühe Investoren einen ROI von über 125 Prozent erhalten haben. Die Plattform hat bereits über 1,2 Mio. $ im Presale eingenommen, und Analysten rechnen mit 2 Mio. US-Dollar vor Ende des Monats. Mit Plänen für die Auflistung auf einem Top-Tier 1 zentralisierten Austausch in Q2, zielt KangaMoon darauf ab, die Position auf dem Kryptomarkt zu festigen.

Daher haben Analysten eine 50-fache Rallye für den Token in den kommenden Monaten prognostiziert, was den KANG-Preis auf 1 US-Dollar ansteigen lassen könnte. KangaMoons Fokus auf die Einbindung der Community hebt das Unternehmen von anderen ab und bietet Token-Inhabern die Chance, mehr KANG-Token als Belohnung zu verdienen, wenn sie sich an Community-Aktivitäten wie der Förderung des Projekts in den sozialen Medien beteiligen.

Nach dem Start wird das KangaMoon-Projekt die Social-Fi-Community mit dem P2E-NFT-Markt verbinden. Als solche können die Benutzer durch verschiedene Mittel verdienen. Bei der derzeitigen Entwicklung ist KangaMoon (KANG) auf dem Weg, beliebte Meme-Coins wie Shiba Inu (SHIB) und Dogecoin (DOGE) zu stürzen. Alles in allem scheint jetzt der beste Zeitpunkt, um bei einem der heißesten Meme-Coins des Jahres 2024 einzusteigen und Gewinne zu erzielen.

Bitcoin (BTC) erreicht ein neues ATH bei 73.637 $

Bitcoin (BTC) stieg zuletzt auf ein neues Allzeithoch von 73.637 $ und trotzte damit den Erwartungen eines Rückschlags und verstärkte die Bullenrun-Stimmung. Trotz eines kurzen Einbruchs auf 69.000 $ erholte sich der Bitcoin-Preis schnell wieder und erreichte neue Höchststände. Diese Stabilität wird auf die Dominanz der Bullen zurückgeführt. Nun gab es zuletzt jedoch die dringend benötigte Korrektur.

Alle wichtigen Bitcoin-Marktindikatoren bleiben übergeordnet jedoch bullisch. Einige Analysten glauben, dass die Dominanz der Bitcoin-Bullen den Preis bis zum Ende des Monats auf 80.000 Dollar ansteigen lassen könnte. Daher sehen sie Bitcoin als eine der Top-Kryptowährungen, die es jetzt zu kaufen gilt.

Dogecoin (DOGE) auf dem Weg zum Mond

Dogecoin (DOGE) ist derzeit eine der beliebtesten Meme-Coins auf dem Markt. Die Meme-Coins, die durch eine Reihe von Tweets von Elon Musk im Jahr 2021 ins Rampenlicht geriet, hat in den letzten Monaten massive Anstiege erlebt. Zum Vergleich: Der Dogecoin-Preis ist im letzten Monat um erstaunliche 109 Prozent gestiegen, da die Bullen ihre Dominanz behaupten. Ein weiterer leichter Anstieg von 3 Prozent wurde im wöchentlichen Kurschart beobachtet.

Da der Markt für Meme-Coins boomt, gehen einige Analysten davon aus, dass der Dogecoin-Preis noch vor Ende des ersten Quartals 0,20 US-Dollar erreichen wird. Weiterhin sind beim Dogecoin wichtige Marktstatistiken wie Handelsvolumen und Marktkapitalisierung rückläufig. Dennoch prognostizieren Analysten einen optimistischen Ausblick für Dogecoin.

Shiba Inu (SHIB) legt in 30 Tagen um 240 Prozent zu

Shiba Inu (SHIB) reitet weiterhin auf einer Welle der Aufregung auf dem Kryptomarkt, wobei sein Preis im letzten Monat um satte 240 Prozent in die Höhe geschnellt ist, basierend auf Daten von CoinMarketCap. Der Anstieg des Shiba Inu-Marktes wird durch die Marktrallye der Meme-Coins angeheizt, die verschiedene Meme-Coins in Richtung Mond katapultiert hat.

Der dramatische Anstieg des Shiba Inu-Tokens zeigt die wachsende Popularität des Memecoin-Marktes. Mit der aktiven Community von Shiba Inu (SHIB) und dem zunehmenden Interesse an DeFi, insbesondere mit der Einführung von ShibaSwap, wird der Memecoin den Inhabern im zweiten Quartal möglicherweise erneut einen deutlichen Gewinn bringen.

Die Möglichkeiten des KangaMoon (KANG) Presales

Website: https://Kangamoon.com/

Telegram: https://t.me/Kangamoonofficial

Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.