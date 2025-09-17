DAX23.644 -0,4%ESt505.440 ±-0,0%Top 10 Crypto15,73 -1,7%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.748 -0,4%Euro1,1809 +0,4%Öl67,38 -0,1%Gold3.694 +0,4%
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

16.09.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:26 gewinnt Bitcoin 0,09 Prozent auf 115.542,47 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 115.436,78 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,9 Prozent. Bei einem Kurs von 16,14 EUR beträgt die Performance seit Auflage 75,1 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 1,12 Prozent auf 115,01 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 113,74 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -0,30 Prozent auf 4.511,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.524,89 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,00 Prozent auf 593,74 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 593,76 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,28 Prozent auf 3,033 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,995 US-Dollar.

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 23,22 US-Dollar am Vortag auf 23,72 US-Dollar nach oben (2,18 Prozent).

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Monero um 5,39 Prozent auf 321,90 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 305,43 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,99 Prozent auf 6,592 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 6,528 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1888 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 1,17 Prozent auf 0,8729 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,8628 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Stellar um 2,41 Prozent auf 0,3897 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3806 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Dienstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0023 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Dienstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0057 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0057 US-Dollar.

