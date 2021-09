Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 50.078,61 US-Dollar, während er am Vortag bei 49.947,27 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 709,54 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 710,05 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 3.927,70 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 3.885,33 Dollar zu Buche.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 216,94 US-Dollar bergauf. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 212,56 US-Dollar gestanden.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 1,263 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 1,254 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs ist angestiegen. So gewann der Cardano-Kurs auf 2,872 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 2,834 US-Dollar gehandelt worden war.

Heute fiel der Monero-Kurs auf 304,93 US-Dollar. Damit verringerte sich der Monero-Kurs unter den Stand vom Vortag von 305,08 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein IOTA 1,827 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 1,982 US-Dollar.

Der Verge-Kurs notiert am Sonntag bei 0,0305 US-Dollar. Am Vortag war die Verge 0,0292 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der Verge seine Seitwärtsbewegung fort.

Der Stellar-Kurs konnte heute auf 0,3794 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 0,3704 US-Dollar am Vortag.

Der NEM-Kurs wird bei 0,2300 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2179 Dollar.

Der Dash-Kurs rangiert bei 254,20 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 251,74 Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 60,18 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 58,08 US-Dollar notiert hatte.

