Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag

Werte in diesem Artikel

Um 12:26 ist Bitcoin 85.217,58 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag -0,01 Prozent niedriger als am Vortag (85.228,73 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -0,65 Prozent auf 306,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 308,57 US-Dollar an der Tafel.

Daneben fällt Ethereum um -1,14 Prozent auf 1.884,45 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.906,13 US-Dollar.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 83,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (84,54 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,67 Prozent.

Zudem gibt Ripple am Mittwochmittag nach. Um -0,59 Prozent auf 2,127 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,140 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,6831 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,6780 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um -0,20 Prozent auf 216,14 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 216,57 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Mittwochmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1723 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1746 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0046 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0044 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2681 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2723 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Mittwochmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0158 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0160 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Dash-Kurs um -1,25 Prozent auf 22,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 22,61 US-Dollar an der Tafel.

Nach 5,511 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Mittwochmittag um -9,06 Prozent auf 5,012 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net