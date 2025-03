Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

06.03.25 17:23 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt

Wer­bung

Um 17:10 ist Bitcoin 90.961,87 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,37 Prozent höher als am Vortag (90.961,87 US-Dollar). Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 393,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (392,83 US-Dollar). Daneben wertet Ethereum um 17:10 auf. Es geht 0,97 Prozent auf 2.263,83 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.242,14 US-Dollar stand. Zudem legt Litecoin zu. Um 0,66 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:10 auf 105,49 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 104,81 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Ripple-Kurs um 5,23 Prozent auf 2,633 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,502 US-Dollar an der Tafel. Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -4,46 Prozent auf 0,9327 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,9762 US-Dollar. Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 227,16 US-Dollar am Vortag auf 226,02 US-Dollar nach unten (-0,50 Prozent). Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2196 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2197 US-Dollar. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0054 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0055 US-Dollar. Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 2,24 Prozent auf 0,3067 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,3000 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0200 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0199 US-Dollar. Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -0,22 Prozent auf 24,89 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 24,95 US-Dollar wert. Inzwischen steigt der NEO-Kurs um 0,43 Prozent auf 9,219 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 9,180 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com