Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

28.09.24 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

Am Samstagmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 12:26 sank Bitcoin um -0,18 Prozent auf 65.682,24 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (65.801,46 US-Dollar). Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 351,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (358,86 US-Dollar). Daneben fällt Ethereum um -0,88 Prozent auf 2.672,06 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.695,78 US-Dollar. Zudem gibt Litecoin nach. Um -2,07 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 69,71 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 71,19 US-Dollar wert war. Indes steigt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,5890 US-Dollar am Vortag auf 0,6109 US-Dollar nach oben (3,71 Prozent). Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4022 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,3988 US-Dollar. Derweil geht es für den Monero-Kurs bergab. Monero sinkt -3,74 Prozent auf 158,01 US-Dollar, nach 164,15 US-Dollar am Vortag. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1493 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1452 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0045 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0995 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1006 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0200 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0195 US-Dollar. In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Dash-Kurs um 0,02 Prozent auf 26,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 26,05 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der NEO-Kurs um -0,49 Prozent auf 10,89 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,94 US-Dollar an der Tafel. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

