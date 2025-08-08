DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.917 +0,7%Euro1,1637 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln
Trump kündigt Treffen mit Putin in Alaska an
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

09.08.25 12:43 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
94.913,6228 CHF 589,4566 CHF 0,62%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
100.916,5451 EUR 720,2901 EUR 0,72%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
87.292,9941 GBP 542,1290 GBP 0,62%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.333.054,9402 JPY 102.112,6980 JPY 0,59%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
117.426,5173 USD 729,2719 USD 0,62%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.400,8253 CHF 158,1440 CHF 4,88%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.615,9145 EUR 171,3622 EUR 4,97%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.127,7726 GBP 145,4466 GBP 4,88%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
621.056,1861 JPY 28.689,9158 JPY 4,84%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.207,4790 USD 195,6548 USD 4,88%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,6888 CHF 0,0300 CHF 1,13%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,8588 EUR 0,0345 EUR 1,22%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,4729 GBP 0,0276 GBP 1,13%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
491,0204 JPY 5,3180 JPY 1,09%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,3265 USD 0,0371 USD 1,13%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6561 CHF 0,0163 CHF 2,55%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6976 EUR 0,0180 EUR 2,65%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6034 GBP 0,0150 GBP 2,55%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
119,8087 JPY 2,9422 JPY 2,52%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8117 USD 0,0202 USD 2,55%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
100,8535 CHF 0,6178 CHF 0,62%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
107,2321 EUR 0,7563 EUR 0,71%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
92,7560 GBP 0,5682 GBP 0,62%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
18.417,7895 JPY 106,9385 JPY 0,58%
Charts|News

Am Samstagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:25 kletterte Bitcoin um 0,94 Prozent auf 117.797,78 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (117.797,78 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 76,3 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 124,01 US-Dollar am Vortag auf 125,22 US-Dollar nach oben (0,97 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,40 Prozent auf 4.228,38 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.011,82 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 589,19 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (586,89 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,39 Prozent.

Währenddessen wird Ripple bei 3,341 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,289 US-Dollar).

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 23,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (22,58 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,48 Prozent.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 273,35 US-Dollar am Vortag auf 278,59 US-Dollar nach oben (1,92 Prozent).

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der NEO-Kurs um 3,48 Prozent auf 6,652 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,428 US-Dollar an der Tafel.

Zudem legt IOTA zu. Um 3,84 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,2090 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,2013 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Cardano-Kurs um 3,05 Prozent auf 0,8156 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7915 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 1,46 Prozent auf 0,4561 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,4496 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0028 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0069 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0075 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com