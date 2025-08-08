Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagmittag

Am Samstagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:25 kletterte Bitcoin um 0,94 Prozent auf 117.797,78 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (117.797,78 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 76,3 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 124,01 US-Dollar am Vortag auf 125,22 US-Dollar nach oben (0,97 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,40 Prozent auf 4.228,38 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.011,82 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 589,19 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (586,89 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,39 Prozent.

Währenddessen wird Ripple bei 3,341 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,289 US-Dollar).

Derweil notiert der Dash-Kurs bei 23,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (22,58 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,48 Prozent.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 273,35 US-Dollar am Vortag auf 278,59 US-Dollar nach oben (1,92 Prozent).

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der NEO-Kurs um 3,48 Prozent auf 6,652 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,428 US-Dollar an der Tafel.

Zudem legt IOTA zu. Um 3,84 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,2090 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,2013 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Cardano-Kurs um 3,05 Prozent auf 0,8156 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7915 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 1,46 Prozent auf 0,4561 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,4496 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0028 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0069 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0075 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.