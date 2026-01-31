DAX24.957 -0,1%Est506.041 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,7%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.194 -2,9%Euro1,1912 +0,1%Öl69,91 +1,2%Gold5.113 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Bitcoin weiter unter Druck - Kurs wieder deutlich unter der 70.000-Dollar-Marke Bitcoin weiter unter Druck - Kurs wieder deutlich unter der 70.000-Dollar-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln

11.02.26 12:43 Uhr
Krypto-Update: Bitcoin & Co. Bewegungen am Mittwochmittag | finanzen.net

Kryptokurse am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51.280,2791 CHF -1.586,5390 CHF -3,00%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
56.193,8916 EUR -1.659,6213 EUR -2,87%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48.875,2413 GBP -1.571,1698 GBP -3,11%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.269.661,3353 JPY -355.932,4518 JPY -3,35%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
66.927,4479 USD -1.851,7016 USD -2,69%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.493,3972 CHF -59,0411 CHF -3,80%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.636,4927 EUR -62,3804 EUR -3,67%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.423,3571 GBP -58,0058 GBP -3,92%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
299.075,6651 JPY -12.945,7482 JPY -4,15%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.949,0780 USD -70,6272 USD -3,50%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
62,2886 CHF -1,4144 CHF -2,22%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
68,2570 EUR -1,4548 EUR -2,09%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
59,3673 GBP -1,4192 GBP -2,33%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.474,2510 JPY -329,2851 JPY -2,57%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
81,2948 USD -1,5821 USD -1,91%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0528 CHF -0,0235 CHF -2,18%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1537 EUR -0,0241 EUR -2,05%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0034 GBP -0,0236 GBP -2,30%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
210,8394 JPY -5,4808 JPY -2,53%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3740 USD -0,0262 USD -1,87%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
453,5157 CHF -22,6675 CHF -4,76%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
496,9710 EUR -24,1284 EUR -4,63%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
432,2459 GBP -22,1361 GBP -4,87%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
90.823,4716 JPY -4.883,6154 JPY -5,10%
Charts|News

Bitcoin reduzierte sich um 12:25 um 2,60 Prozent auf 66.989,51 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 68.779,15 US-Dollar gelegen hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,7 Prozent auf 8,53 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -7,5 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 2,58 Prozent auf 51,94 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 53,32 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 3,40 Prozent auf 1.951,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.019,71 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,28 Prozent auf 512,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 524,18 US-Dollar.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,400 US-Dollar am Vortag auf 1,374 US-Dollar nach unten (1,86 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,29 Prozent auf 343,36 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 344,35 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 2,80 Prozent auf 0,2543 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2616 US-Dollar wert.

Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1583 US-Dollar am Vortag auf 0,1538 US-Dollar nach unten (2,87 Prozent).

Mit dem Tron-Kurs geht es indes nach unten. Tron verliert 1,28 Prozent auf 0,2743 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2779 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 4,53 Prozent auf 591,47 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 619,51 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0927 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,0900 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 12:26 ab. Es geht 2,04 Prozent auf 81,19 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 82,88 US-Dollar stand.

Daneben fällt Avalanche um 2,06 Prozent auf 8,562 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,743 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,242 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,561 US-Dollar).

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 4,23 Prozent auf 0,8901 US-Dollar, nach 0,9295 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com