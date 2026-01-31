Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittwochmittag.

Bitcoin reduzierte sich um 12:25 um 2,60 Prozent auf 66.989,51 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 68.779,15 US-Dollar gelegen hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,7 Prozent auf 8,53 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -7,5 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um 2,58 Prozent auf 51,94 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 53,32 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 3,40 Prozent auf 1.951,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.019,71 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,28 Prozent auf 512,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 524,18 US-Dollar.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 1,400 US-Dollar am Vortag auf 1,374 US-Dollar nach unten (1,86 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 0,29 Prozent auf 343,36 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 344,35 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 2,80 Prozent auf 0,2543 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2616 US-Dollar wert.

Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1583 US-Dollar am Vortag auf 0,1538 US-Dollar nach unten (2,87 Prozent).

Mit dem Tron-Kurs geht es indes nach unten. Tron verliert 1,28 Prozent auf 0,2743 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2779 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 4,53 Prozent auf 591,47 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 619,51 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0927 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,0900 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 12:26 ab. Es geht 2,04 Prozent auf 81,19 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 82,88 US-Dollar stand.

Daneben fällt Avalanche um 2,06 Prozent auf 8,562 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 8,743 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,242 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,561 US-Dollar).

Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 4,23 Prozent auf 0,8901 US-Dollar, nach 0,9295 US-Dollar am Vortag.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.