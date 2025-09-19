Bitcoin Hyper erreicht Meilenstein: Über 17 Millionen US-Dollar für Bitcoin-L2

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin Hyper (HYPER) hat innerhalb weniger Tage erneut ein starkes Signal an den Markt gesendet. In nur fünf Tagen flossen über eine Million US-Dollar frisches Kapital in den Vorverkauf. Damit kletterte die Gesamtfinanzierung auf mehr als 17 Millionen US-Dollar. Bemerkenswert ist die Geschwindigkeit: Während der Durchschnittswert in den vergangenen Wochen bei etwa 158.000 US-Dollar pro Tag lag, hat sich das Momentum zuletzt auf fast 200.000 US-Dollar täglich erhöht.

Dieser beschleunigte Kapitalzufluss verdeutlicht, wie stark das Vertrauen in die technologische Vision hinter Bitcoin Hyper geworden ist. Das Projekt verfolgt den Anspruch, die schnellste Layer-2-Lösung im Bitcoin-Ökosystem zu etablieren. Gerade jetzt, da die Altcoin-Saison Schwung aufnimmt, wird HYPER als Brücke zwischen der Stabilität von Bitcoin und den innovativen Funktionen moderner Blockchains wahrgenommen.

Hält die aktuelle Dynamik an, könnte bereits kommende Woche die Marke von 18 Millionen US-Dollar überschritten werden. Mit jeder neuen Stufe im Vorverkauf steigt jedoch auch der Einstiegspreis. Die gegenwärtige Phase, in der ein Token noch zu 0,012945 US-Dollar erhältlich ist, endet in weniger als 24 Stunden. So können Anleger jetzt noch Buchgewinne aufbauen.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Neuer Layer-2-Boom? Darauf setzt Bitcoin Hyper

Das wachsende Interesse an Bitcoin Hyper erklärt sich durch die Erschließung neuer Nutzungsmöglichkeiten innerhalb des Bitcoin-Ökosystems. Während frühere Layer-2-Lösungen in erster Linie den Zahlungsverkehr effizienter machen sollten, legt HYPER den Fokus auf die Erweiterung funktionaler Anwendungen. Projekte wie das Lightning Network verdeutlichen die Entwicklung: Dort wurde vor allem die Geschwindigkeit von Transaktionen gesteigert. Die Netzwerkkapazität von Lightning wuchs in den vergangenen 30 Tagen um 6 Prozent auf rund 3.982 BTC, entsprechend etwa 465 Millionen US-Dollar – ein klares Zeichen für steigende Nachfrage nach Bitcoin-basierten Abläufen.

Quelle: https://1ml.com

Obwohl das Lightning Network in den vergangenen Jahren gewachsen ist, bleibt sein Fokus klar auf den Zahlungsverkehr beschränkt. Dieser enge Anwendungsrahmen verhindert bislang, dass es zu einem zentralen Treiber einer breiteren BitcoinFi-Infrastruktur wird. Verschiedene Versuche, Bitcoin über reine Transaktionen hinaus nutzbar zu machen, wurden bereits unternommen – darunter Ansätze wie Rootstock oder Blockstreams Liquid.

Doch diese Konzepte stießen früh an Grenzen. Föderierte Strukturen führten zu Abstrichen bei der Dezentralisierung, zusätzliche Vertrauensannahmen minderten die Attraktivität, und technische Komplexität erschwerte die Akzeptanz unter Entwicklern. Auch an Liquidität und Entwicklerbasis konnten sie nie mit den etablierten Layer-2-Lösungen auf Ethereum konkurrieren.

Bitcoin Hyper verfolgt daher einen grundlegend anderen Ansatz. Das Projekt kombiniert Skalierbarkeit mit klarer Architektur und echter Programmierbarkeit. Besonders entscheidend ist eine ausgeprägte Entwicklerfreundlichkeit, die den Zugang vereinfacht, Innovationen beschleunigt und langfristig ein eigenständiges Bitcoin-Ökosystem ermöglichen soll.

Bitcoin wird programmierbar – neue Anwendungen auf L1

Bitcoin Hyper setzt auf eine klare technische Architektur, um die bekannten Schwächen früherer Bitcoin-Layer-2-Systeme zu überwinden. Grundlage ist die Integration der Solana Virtual Machine (SVM), die Entwicklern den Zugriff auf Rust-basierte Werkzeuge sowie die parallele Verarbeitung von Transaktionen ermöglicht. Dieses Modell hat sich auf Solana als leistungsfähig erwiesen und schafft eine vertraute Umgebung, die den Einstieg erheblich erleichtert.

Im Gegensatz zu älteren Lösungen, die häufig komplexe Anpassungen verlangten oder unhandliche Workarounds nötig machten, können Anwendungen auf Bitcoin Hyper direkt in der gewohnten Struktur entstehen. So lassen sich dezentrale Applikationen, Stablecoins und weitere Produkte mit der Performance von Solana aufbauen, während gleichzeitig die Sicherheit der Bitcoin-Abwicklung gewahrt bleibt.

From payments to dApps.



Bitcoin’s future just got a major upgrade.https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/D2y2rOvTMv — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 16, 2025

Kernstück dieser Architektur ist eine spezielle Bridge. Hierbei wird Bitcoin auf der L1 hinterlegt und als gewrappte Version innerhalb des Hyper-Netzwerks ausgegeben. Diese gewrappte Form hebt die Limitierungen der Bitcoin-L1 auf und erlaubt schnelle sowie günstige Transaktionen. Bei Rückführung genügt das Verbrennen der Token, um den ursprünglichen Bitcoin wieder freizugeben.

Die langfristige Bedeutung liegt im Potenzial für ein eigenständiges Ökosystem. Indem Entwickler eine vertraute, skalierbare Infrastruktur nutzen können, entstehen die Grundlagen für Netzwerkeffekte, wie sie Ethereum im DeFi-Sektor vorgezeichnet hat. Damit öffnet Bitcoin Hyper den Weg, Bitcoin von einem reinen Wertaufbewahrungsmittel hin zu einer programmierbaren Plattform weiterzuentwickeln.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Investoren setzen verstärkt auf HYPER

Der zentrale Antrieb hinter der starken Nachfrage nach Bitcoin Hyper liegt im Potenzial des nativen Tokens HYPER. Während Bitcoin selbst vor allem als digitales Wertaufbewahrungsmittel fungiert und seinen Kurs auf bis zu zwischenzeitlich 124.000 US-Dollar gesteigert hat, gilt HYPER als Instrument, um die Funktionalität von Bitcoin entscheidend zu erweitern. Viele Investoren sehen darin die Möglichkeit einer „BTC 2.0“-Chance – ein Token, der die Stabilität von Bitcoin mit zusätzlicher Programmierbarkeit verbindet.

Die Attraktivität entsteht durch die Aussicht, dass Bitcoin Hyper eine Entwicklerbasis anzieht und somit Anwendungen aufbaut, die über reines Halten hinausgehen. Sollte nur ein geringer Teil des bestehenden Bitcoin-Angebots – beispielsweise 1 Prozent – in der Bridge von Hyper hinterlegt werden, würde dies bereits ein Marktvolumen von über 22 Milliarden US-Dollar darstellen. Im Vergleich dazu beläuft sich die vollständig verwässerte Bewertung des Projekts derzeit auf lediglich 272 Millionen US-Dollar.

Damit eröffnet sich ein enormes Aufwertungspotenzial, da HYPER die Grundlage für zentrale Funktionen im Netzwerk bilden wird Neben der Rolle als Gas-Token erfüllt er Aufgaben im Staking und in der Governance. Mit diesem Mechanismus wird der Token zur treibenden Kraft hinter sämtlichen Aktivitäten im entstehenden Bitcoin-Hyper-Ökosystem.

Jetzt HYPER günstig kaufen

Der Vorverkauf von Bitcoin Hyper hat inzwischen ein Finanzierungsniveau erreicht, das die Grundlage für eine beschleunigte Weiterentwicklung sichern dürfte. Aus jüngsten Mitteilungen des Teams geht hervor, dass vor allem auf der technischen Ebene deutliche Fortschritte erzielt wurden. Zwar existiert bislang keine offizielle Obergrenze für die Kapitalaufnahme, doch die Dynamik deutet darauf hin, dass das Ende der Vorverkaufsphase näher rückt.

Derzeit ist HYPER weiterhin zu Frühphasenpreisen über die Projekt-Website erhältlich. Unterstützt werden verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, darunter SOL, ETH, USDT, USDC, BNB sowie Kreditkartenzahlungen. Eine Integration mit Best Wallet sorgt zudem für zusätzliche Sichtbarkeit. Hier gelingt der Kauf von HYPER intuitiv und sicher.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.