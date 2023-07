Bitcoin-Klone-heute-im-Trend-und-neuster-BTC20-erzielt-Rekordnachfrage

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der gesamte Kryptomarkt heute nur um 0,11 % gestiegen ist, konnte eine Kategorie heute besondere Kursanstiege verzeichnen. Denn die Gruppe der Bitcoin Klone erfuhr am heutigen Tage eine wesentlich höhere Nachfrage und verzeichnete Zuwächse von 5,06 bis 21,96 %, während Bitcoin lediglich um 0,13 % stieg. Worum handelt es sich genau bei diesen Bitcoin Klonen und warum konnten sie Bitcoin heute übertreffen? Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um nichts Wichtiges zu verpassen!

Bitcoin Gold (BTG)

Bitcoin Gold ist eine Abspaltung (Fork) von Bitcoin, die im Oktober 2017 eingeführt wurde. Sein Hauptziel ist es, das Mining demokratischer zu gestalten, indem es die spezialisierte Hardware, die für das Bitcoin-Mining benötigt wird, durch allgemein zugängliche GPUs ersetzt. Dies sollte verhindern, dass große Mining-Unternehmen die Kontrolle über das Netzwerk übernehmen. Zudem sollen auch DeFi und Dapps implementiert werden. Ansonsten behält Bitcoin Gold viele der ursprünglichen Merkmale von Bitcoin bei, einschließlich der begrenzten Gesamtmenge von 21 Millionen Münzen.

Aktuell befindet sich Bitcoin Gold auf Platz 109 der größten Kryptowährungen, mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 286,14 Mio. $. Am heutigen Tage konnte BTG um 21,96 % ansteigen und somit ebenfalls von dem bullischen Bitcoin-Klima profitieren. Von seinem Allzeithoch ist er dennoch 96,95 % entfernt.

Zudem ist das Handelsvolumen während des gesamten Jahres langfristig nicht mal ansatzweise an das Niveau von 2021 und erst recht nicht 2018 herangekommen. Somit deutet es auf ein nachlassendes Interesse hin. Dennoch gibt es gelegentlich Tage, an denen es massiv zulegt. So ist es auch von gestern auf heute von rund 1 Mio. $ auf 120 Mio. $ angestiegen.

Jetzt in optimierten Bitcoin investieren!

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash entstand im August 2017 als Folge einer Fork von Bitcoin. Der Hauptunterschied zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash ist die Größe der Blöcke in der Blockchain. Bitcoin Cash erhöhte die Blockgröße von 1 MB auf 8 MB, um mehr Transaktionen pro Block zuzulassen und somit die Transaktionsgeschwindigkeit und -effizienz zu erhöhen. Diese Änderung war umstritten und führte zur Spaltung der Bitcoin-Community und zur Schaffung von Bitcoin Cash.

Die Kryptowährung Bitcoin Cash notiert momentan auf Platz 15 und erzielt eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,92 Mrd. $. BCH konnte heute ein Plus in Höhe von 5,06 % verzeichnen, während der Coin von den Anstiegen anderer Bitcoin-Klone profitiert. Allerdings wird auch Bitcoin Cash mit einem weiten Abstand zum Allzeithoch gehandelt, wobei er 94,19 % von diesem entfernt ist.

Das Handelsvolumen von Bitcoin Cash konnte sich in der Vergangenheit vor allem in den Jahren 2022 bis 2022 steigern. Während es damals oft im Bereich von rund 5 Mrd. $ lag, ist es aktuell mit 340 Mio. $ wesentlich niedriger. Allerdings konnte dies vor allem seit Ende Juni von rund 60 Mio. $ auf bis zu 3,27 Mrd. $ zulegen. Jedoch hat es seitdem wieder nachgelassen.

Jetzt in neuartigen Bitcoin investieren!

Bitcoin Satoshi Vision (BSV)

Bitcoin Satoshi Vision, auch als Bitcoin SV bekannt, ist eine weitere Abspaltung von Bitcoin, die aus einer Fork von Bitcoin Cash im November 2018 entstand. Der Bitcoin SV strebt an, die ursprüngliche Vision von Bitcoin als Peer-to-Peer Electronic Cash System umzusetzen, wie es in dem berühmten Whitepaper von Satoshi Nakamoto dargestellt ist. Dazu gehört die Erhöhung der Blockgröße auf 128 MB, um die Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerks zu erhöhen und es für Unternehmensanwendungen nutzbar zu machen.

Ein weiterer Profiteur der Bitcoin-Klon-Rallye ist Bitcoin SV. Der Token rangiert auf Platz 55 der größten Kryptowährungen, mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 743,89 Mio. $. Heute konnte der Bitcoin-Klon BSV ebenfalls um 8,15 % zulegen. Von seinem Allzeithoch ist Bitcoin Cash noch immer 92,11 % entfernt.

Auffällig ist bei Bitcoin SV vor allem der Rückgang im Handelsvolumen. Denn während dieses von 2020 bis 2021 im Bereich von 2 bis 3 Mrd. $ lag, erreicht es aktuell nur noch 86 Mio. $. Jedoch konnte es im Vergleich zu Jahresbeginn zulegen, wobei das größte Plus seit Ende Juni zu verzeichnen ist. Das Hoch in diesem Jahr wurde bei 411 Mio. $ am 1. Juli erreicht. Seitdem ist es jedoch wieder stark zurückgegangen. Dennoch konnte es sich heute mehr als verdreifachen.

Jetzt in stark gefragten Bitcoin-Klon investieren!

Bitcoin auf Ethereum (BTC20)

Der neuste Bitcoin-Klon ist BTC20, welcher vor allem durch seine umweltfreundlichen Eigenschaften überzeugt. Denn er kann dank des fortschrittlichen PoS-Konsensmechanismus im Vergleich zu Bitcoin 99,95 % des Stroms einsparen. Ebenso wurde die Blockchain auf das Jahr 2011 zurückgesetzt, als der Bitcoin noch für 1 $ erhältlich war und besonders hohe Belohnungen für die Verifizierung eines neuen Blocks ausgegeben wurden. Im Gegensatz zu Bitcoin erhalten die Investoren in diesem Falle jedoch die Belohnungen für das Halten der Token. Zudem ist der optimierte Bitcoin auch mit dem Ökosystem von Ethereum kompatibel, wodurch das gesamte Ökosystem der dezentralen Finanzen (DeFi) zur Verfügung steht.

Bitcoin auf Ethereum befand sich bis gestern in einem der gefragtesten Vorverkäufe des Jahres. Denn in weniger als 10 Tagen konnte das Projekt schon eine beeindruckende Finanzierungssumme von mehr als 6 Mio. $ erzielen. Bemerkenswert ist, dass vor allem in den letzten 3 Tagen des Vorverkaufs täglich Token im Wert von 1 Mio. $ bis 1,5 Mio. $ verkauft wurden. Zudem haben schon führende Krypto-Nachrichtenwebsites und Influencer positiv über BTC20 berichtet. Überdies konnte der optimierte Bitcoin in den Google Trends Bitcoin und Pepe in den Suchanfragen in mehreren Ländern teilweise übertreffen, obwohl er gerade erst vor 2 Wochen gestartet wurde.

Jetzt frühzeitig in Bitcoin auf Ethereum investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.