Bitcoin Kurs Prognose: Rutscht BTC wieder unter 25.000 Dollar? Käufer weichen auf YPRED und ECOTERRA aus

Inzwischen kann man es nicht mehr bestreiten – ganz so bullisch wie noch im ersten Quartal geht es im zweiten nicht mehr zu. Zumindest nicht bei den Coins aus den Top 20. Bitcoin und Ether zeigen seit Monaten keine deutliche Veränderung mehr und viele andere tun es ihnen gleich. Zwar stabilisiert sich der Bitcoin trotz den schlechten Rahmenbedingungen auf sehr hohem Niveau, allerdings geht es bei anderen Coins inzwischen deutlich bullischer zu. Bei yPredict ($YPRED) und Ecoterra ($ECOTERRA) scheinen Investoren kein Halten mehr zu kennen. Ist es an der Zeit, umzusteigen?



In der Spitze hat der Bitcoin im ersten Quartal rund 80 % zugelegt seit dem Tief bei rund 17.000 Dollar beim Jahreswechsel. Eine beeindruckende Rallye von der jeder gewusst hat, dass sie auch irgendwann vorbei sein wird. Allerdings hätten sich viele gewünscht, den Kurs schon bald wieder bei 50.000 Dollar zu sehen. Dem ist scheinbar nicht so.

Die Dynamik ist erstmal draußen. Seit 2 Monaten hat der Bitcoin als größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung keine großen Sprünge mehr gemacht. Zumindest keine Nachhaltigen. Die 30.000 Dollar wurden kurz überschritten und das Jahreshoch wurde sogar knapp über der 31.000 Dollar-Marke gebildet, aber den Großteil der letzten 8 Wochen hat sich der BTC-Kurs zwischen 27.000 und 30.000 Dollar bewegt.

Durch den lang andauernden Seitwärtsverlauf haben sich die EMA-Linien natürlich immer mehr dem aktuellen Kursniveau angeglichen. Der EMA50 wurde dabei sogar schon wieder vor einigen Tagen unterschritten und seitdem ist es auch nicht gelungen, diesen wieder zu erreichen. Aktuell notiert der BTC bei 27.347 Dollar, während der EMA50 bei 27.678 USD liegt. Das verdeutlicht nochmal, dass die Bullen fürs Erste das Pulver verschossen haben und weitere sprunghafte Anstiege wie im ersten Quartal nicht mehr so schnell folgen dürften.

Auch der EMA100 kommt natürlich immer näher, je länger der BTC-Kurs seitwärts verläuft. Aktuell könnte dieser bei 26.302 Dollar einen Boden bilden, der zumindest nicht langfristig unterschritten werden sollte. Damit wird der Kanal auch immer enger, in dem sich der Kurs bewegt – zwischen dem EMA 100 und dem EMA50.

Sollte sich der Verkaufsdruck weiterhin langsam aber beständig erhöhen, wäre die 25.000 Dollar Marke nicht nur eine psychologisch wertvolle Grenze zur Bodenbildung, unmittelbar darunter bei 24.827 Dollar verläuft auch der EMA200 und dass dieser unterschritten wird, ist eher unwahrscheinlich. Dennoch weichen durch die letzten Wochen des Stillstands oder der Verluste natürlich immer mehr Investoren auf bullischere Alternativen aus. Die Presales von yPredict und Ecoterra explodieren, während der Bitcoin-Kurs zur Zeit keine großen Überraschungen zu bieten hat.

yPredcit – Künstliche Intelligenz fürs Trading

yPredict ist der Name der innovativen Plattform, die die Stärken von künstlicher Intelligenz voll ausreizen möchte. Zwar können Chatbots wie ChatGPT noch keine emotionalen Texte schreiben oder eine persönliche Note ins Marketing bringen, was KI aber schon sehr gut kann, ist das Auswerten extremer Datenmengen. Und eben keine Emotionen zeigen, die Tradern meistens zum Verhängnis werden.

Damit scheint yPredcit mit der Analyse von Coins und der Erstellung von Kursprognosen den perfekten Anwendungsfall für künstliche Intelligenz gefunden zu haben. Das kann den Usern der Plattform schon bald zum Vorteil werden. Die KI von yPredict wurde mit unzähligen Chartmustern angelernt und erkennt diese, sobald sie sich abzeichnen und sendet entsprechende Signale aus.

Der Service von yPredict wird in 3 verschiedenen Stufen erhältlich sein, wovon eine kostenlos ist, um eine breite Masse zu erreichen, zwei Modelle sind kostenpflichtig und bieten entsprechend mehr Möglichkeiten. Da die Bezahlmodelle in $YPRED-Token verrechnet werden, erhält dieser so seinen Wert. Steigt die Bekanntheit der Plattform, weil Trader durch KI bessere Ergebnisse erzielen, steigt so auch der Wert des Tokens. Auch vor dem Launch haben frühe Investoren schon die Möglichkeit, einen hohen Buchgewinn mitzunehmen, da der Vorverkaufspreis für den Token noch ansteigt.

Ecoterra – Recycle 2 Earn

Ecoterra ist ein weiteres innovatives Projekt, das sich aktiv für den Umweltschutz einsetzt. Die Idee ist es, Privatpersonen und Unternehmen für nachhaltiges Handeln mit $ECOTERRA-Token zu belohnen. Dabei können Verpackungen an dafür vorgesehenen Automaten zurückgegeben und gescannt werden, sodass man mit Ecoterra neben dem Pfand in Zukunft auch Token als Belohnung erhält.

Auch wer auf erneuerbare Energien setzt und das mit seiner gescannten Stromrechnung belegen kann, wird mit $ECOTERRA-Token belohnt und kann sich so ein passives Nebeneinkommen sichern. Außerdem gibt es ein öffentlich einsehbares Profil, in dem zum Beispiel Unternehmen zeigen können, welche Schritte sie im Bereich Nachhaltigkeit gehen und so umweltbewusste Neukunden gewinnen. Die Transparenz der Blockchain macht es möglich, dass Nachhaltigkeit nicht mehr nur ein Werbeversprechen ist, sondern Konsumenten wirklich eine Möglichkeit haben, das auch zu überprüfen.

Allein durch dieses öffentliche Profil, auf der jede Transaktion einsehbar ist, könnte schon dafür sorgen, dass Umweltschutz dank Ecoterra für Unternehmen zum Wettbewerb wird. Die Tatsache, dass der Vorverkauf bald 4 Millionen Dollar eingebracht hat und der Preis im Laufe des Presales noch mehrfach angehoben wird, zeigt auch, dass ein Investment in Nachhaltigkeit auch äußerst lukrativ sein könnte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

