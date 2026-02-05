DAX24.491 -0,5%Est505.926 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -11,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin55.246 +3,5%Euro1,1788 ±0,0%Öl67,38 +0,1%Gold4.797 +0,4%
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Bitcoin Kurs Prognose: Viel schwächer geht’s nicht

06.02.26 02:37 Uhr

bitcoin

Der Kryptomarkt erlebt aktuell eine spürbare Belastungsprobe. Bitcoin verzeichnet laut einen Tagesverlust von rund 14 Prozent und gehört damit zu den stärksten Rücksetzern der vergangenen Jahre. Die Bewegung fällt besonders auf, weil kein einzelnes dominierendes Ereignis wie ein Börsenkollaps oder regulatorischer Schock als klarer Auslöser identifiziert wird. Für Marktteilnehmer erhöht das die Unsicherheit. 

Bitcoin Crash: Historische Schwäche 

Der aktuelle Rückgang zählt laut Marktdaten zu den vier größten Tagesverlusten von Bitcoin innerhalb dieses Jahrzehnts. Größere Einbrüche gab es zuletzt während klar identifizierbarer Krisenphasen. Im März 2020 verlor Bitcoin im Zuge des globalen COVID-Crashs über 27 Prozent an einem einzigen Tag. Auch der Kollaps der Kryptobörse FTX im November 2022 sowie die Implosion des Terra-Luna-Ökosystems im Juni desselben Jahres führten jeweils zu zweistelligen Tagesverlusten. Diese Ereignisse waren allerdings mit strukturellen Risiken verbunden, die das Vertrauen in Teile des Kryptomarktes unmittelbar erschütterten.

Der aktuelle Kursrückgang unterscheidet sich davon durch das Fehlen eines offensichtlichen Auslösers. Marktbeobachter verweisen stattdessen auf eine Kombination möglicher Faktoren. Dazu zählen Gewinnmitnahmen nach vorherigen Kursanstiegen, eine vorsichtigere Haltung institutioneller Investoren sowie allgemein angespannte Liquiditätsbedingungen an den Finanzmärkten. Solche Konstellationen können kurzfristig starke Preisbewegungen auslösen, ohne dass ein einzelnes Ereignis als Ursache festgelegt werden kann. Historisch betrachtet treten vergleichbare Korrekturen auch in längerfristigen Aufwärtstrends immer wieder auf.

Kurzfristig dürfte die Marktstimmung sensibel bleiben. Entscheidend wird sein, ob sich eine stabile Nachfragebasis herausbildet oder ob weitere Verkäufe folgen. Erfahrungsgemäß spielen in solchen Phasen makroökonomische Faktoren, regulatorische Entwicklungen und institutionelle Kapitalbewegungen eine größere Rolle als einzelne technische Chartmarken. Denn auch bei Gold, Silber und Tech-Aktien sehen wir massive Rücksetzer. 

Wenn Korrekturen Chancen bieten: HYPER als Top-Pick?

Starke Rücksetzer wie der aktuelle Bitcoin-Abverkauf verändern oft den Blick vieler Anleger: Weg von kurzfristiger Kursdynamik, hin zu der Frage, welche Teile des Marktes in solchen Phasen überhaupt konstruktive Signale senden. Historisch wurden Korrekturen nicht nur als Risiko verstanden, sondern auch als Umfeld, in dem sich relative Stärke, Nachfrage und strategische Narrativen deutlicher herauskristallisieren. Neben klassischen Ansätzen wie einem schrittweisen Positionsaufbau (DCA) in Bitcoin rücken deshalb Projekte in den Fokus, die unmittelbar am Bitcoin-Ökosystem ansetzen und dessen Nutzbarkeit erweitern wollen. In diesem Kontext wird aktuell auch Bitcoin Hyper häufiger genannt.

Bitcoin Hyper positioniert sich als Bitcoin-L2-Ansatz, der dem Bitcoin-Netzwerk zusätzliche Funktionalität erschließen soll. Die Grundidee: Bitcoin bleibt als Basislayer für Sicherheit und Wertaufbewahrung bestehen, während eine zweite Ebene für schnellere und flexibelere Anwendungen sorgt. Das Projekt beschreibt diesen Ansatz als Verbindung zweier Welten, indem es die technische Logik von Solana mit dem Bitcoin-Ökosystem zusammenführt. Ziel ist es, mehr Nutzen rund um Bitcoin zu ermöglichen – etwa für Anwendungen, die auf dem Bitcoin-Basislayer nur eingeschränkt umsetzbar sind, weil Geschwindigkeit, Programmierbarkeit oder Kosten Grenzen setzen.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

hyper

Auffällig ist vor allem das frühe Marktinteresse: Im Presale wurden nach Angaben des Projekts bereits über 31,5 Millionen US-Dollar investiert. In einem Umfeld, in dem Risikokapital häufig selektiver agiert, gilt ein solches Volumen vielen Beobachtern zumindest als Indikator dafür, dass das Narrativ „Bitcoin plus zusätzliche Nutzbarkeit“ weiterhin Nachfrage erzeugt. Entscheidend wird sein, ob Bitcoin Hyper diesen Anspruch technisch und organisatorisch sauber umsetzt und welche konkreten Anwendungsfälle daraus entstehen.

Der Erwerb läuft über die Projekt-Website: Wallet verbinden, den gewünschten Betrag auswählen und den Token-Swap ausführen. Das Staking bringt dann 38 Prozent APY. 

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.