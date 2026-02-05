Bitcoin Kurs Prognose: Viel schwächer geht’s nicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt erlebt aktuell eine spürbare Belastungsprobe. Bitcoin verzeichnet laut einen Tagesverlust von rund 14 Prozent und gehört damit zu den stärksten Rücksetzern der vergangenen Jahre. Die Bewegung fällt besonders auf, weil kein einzelnes dominierendes Ereignis wie ein Börsenkollaps oder regulatorischer Schock als klarer Auslöser identifiziert wird. Für Marktteilnehmer erhöht das die Unsicherheit.

Bitcoin Crash: Historische Schwäche

Der aktuelle Rückgang zählt laut Marktdaten zu den vier größten Tagesverlusten von Bitcoin innerhalb dieses Jahrzehnts. Größere Einbrüche gab es zuletzt während klar identifizierbarer Krisenphasen. Im März 2020 verlor Bitcoin im Zuge des globalen COVID-Crashs über 27 Prozent an einem einzigen Tag. Auch der Kollaps der Kryptobörse FTX im November 2022 sowie die Implosion des Terra-Luna-Ökosystems im Juni desselben Jahres führten jeweils zu zweistelligen Tagesverlusten. Diese Ereignisse waren allerdings mit strukturellen Risiken verbunden, die das Vertrauen in Teile des Kryptomarktes unmittelbar erschütterten.

BITCOIN CARNAGE CONTINUES TO ONE OF THE WORST DAYS THIS DECADE



Bitcoin is down -14% today, marking its 4th worst single-day drop of the decade.



For context:

• Mar 12, 2020 (COVID crash): -27.2%



• Nov 9, 2022 (FTX collapse): -15.9%



• Jun 13, 2022 (Terra/Luna collapse):… pic.twitter.com/yQqpk5TRk7 — Coin Bureau (@coinbureau) February 6, 2026

Der aktuelle Kursrückgang unterscheidet sich davon durch das Fehlen eines offensichtlichen Auslösers. Marktbeobachter verweisen stattdessen auf eine Kombination möglicher Faktoren. Dazu zählen Gewinnmitnahmen nach vorherigen Kursanstiegen, eine vorsichtigere Haltung institutioneller Investoren sowie allgemein angespannte Liquiditätsbedingungen an den Finanzmärkten. Solche Konstellationen können kurzfristig starke Preisbewegungen auslösen, ohne dass ein einzelnes Ereignis als Ursache festgelegt werden kann. Historisch betrachtet treten vergleichbare Korrekturen auch in längerfristigen Aufwärtstrends immer wieder auf.

Kurzfristig dürfte die Marktstimmung sensibel bleiben. Entscheidend wird sein, ob sich eine stabile Nachfragebasis herausbildet oder ob weitere Verkäufe folgen. Erfahrungsgemäß spielen in solchen Phasen makroökonomische Faktoren, regulatorische Entwicklungen und institutionelle Kapitalbewegungen eine größere Rolle als einzelne technische Chartmarken. Denn auch bei Gold, Silber und Tech-Aktien sehen wir massive Rücksetzer.

Wenn Korrekturen Chancen bieten: HYPER als Top-Pick?

Starke Rücksetzer wie der aktuelle Bitcoin-Abverkauf verändern oft den Blick vieler Anleger: Weg von kurzfristiger Kursdynamik, hin zu der Frage, welche Teile des Marktes in solchen Phasen überhaupt konstruktive Signale senden. Historisch wurden Korrekturen nicht nur als Risiko verstanden, sondern auch als Umfeld, in dem sich relative Stärke, Nachfrage und strategische Narrativen deutlicher herauskristallisieren. Neben klassischen Ansätzen wie einem schrittweisen Positionsaufbau (DCA) in Bitcoin rücken deshalb Projekte in den Fokus, die unmittelbar am Bitcoin-Ökosystem ansetzen und dessen Nutzbarkeit erweitern wollen. In diesem Kontext wird aktuell auch Bitcoin Hyper häufiger genannt.

Bitcoin Hyper positioniert sich als Bitcoin-L2-Ansatz, der dem Bitcoin-Netzwerk zusätzliche Funktionalität erschließen soll. Die Grundidee: Bitcoin bleibt als Basislayer für Sicherheit und Wertaufbewahrung bestehen, während eine zweite Ebene für schnellere und flexibelere Anwendungen sorgt. Das Projekt beschreibt diesen Ansatz als Verbindung zweier Welten, indem es die technische Logik von Solana mit dem Bitcoin-Ökosystem zusammenführt. Ziel ist es, mehr Nutzen rund um Bitcoin zu ermöglichen – etwa für Anwendungen, die auf dem Bitcoin-Basislayer nur eingeschränkt umsetzbar sind, weil Geschwindigkeit, Programmierbarkeit oder Kosten Grenzen setzen.

Auffällig ist vor allem das frühe Marktinteresse: Im Presale wurden nach Angaben des Projekts bereits über 31,5 Millionen US-Dollar investiert. In einem Umfeld, in dem Risikokapital häufig selektiver agiert, gilt ein solches Volumen vielen Beobachtern zumindest als Indikator dafür, dass das Narrativ „Bitcoin plus zusätzliche Nutzbarkeit“ weiterhin Nachfrage erzeugt. Entscheidend wird sein, ob Bitcoin Hyper diesen Anspruch technisch und organisatorisch sauber umsetzt und welche konkreten Anwendungsfälle daraus entstehen.

Der Erwerb läuft über die Projekt-Website: Wallet verbinden, den gewünschten Betrag auswählen und den Token-Swap ausführen. Das Staking bringt dann 38 Prozent APY.

