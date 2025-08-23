Bitcoin News: Krypto-Wale stellt sich neu auf - Milliarden für ETH statt BTC

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Sonntag setzt sich die Konsolidierung am Kryptomarkt fort, größere Impulse bleiben bislang aus. Während viele führende Coins kaum Bewegung zeigen, rückt Ethereum zunehmend in den Fokus. Mit einem Kursplus von rund vier Prozent markiert die Kryptowährung ein neues Allzeithoch und unterstreicht ihre derzeitige relative Stärke. Im Gegensatz dazu verharrt Bitcoin weiterhin in einer seitwärts gerichteten Spanne, ohne klares Momentum.

Auffällig ist zudem, dass Krypto-Wale zunehmend ihre Positionen neu ausrichten und Milliardenbeträge von Bitcoin in Ethereum umschichten.

Bitcoin-Wal schichtet Milliarden von BTC in ETH um

Neue On-Chain-Daten von Lookonchain zeigen eine massive Kapitalverschiebung innerhalb des Kryptomarkts. Ein langjähriger Großinvestor hat erneut 6.000 Bitcoin im Wert von rund 689 Millionen US-Dollar transferiert, um diese in Ethereum umzuwandeln. Insgesamt hat der Wal bereits 278.490 ETH im Gegenwert von rund 1,28 Milliarden US-Dollar erworben – zu einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 4.585 US-Dollar je Coin.

Zusätzlich hält er weiterhin eine Long-Position von 135.265 ETH im Wert von über 580 Millionen US-Dollar. Damit summiert sich sein aktuelles Ethereum-Engagement auf knapp zwei Milliarden US-Dollar. Augenscheinlich sieht der Krypto-Wal aktuell das bessere Chance-Risiko-Verhältnis bei Ethereum.

ETF-Ströme zeigen Abkühlung bei Bitcoin, Stärke bei Ethereum

Die jüngsten Daten von Farside unterstreichen, dass sich die Kapitalflüsse zwischen Bitcoin- und Ethereum-ETFs deutlich auseinanderentwickeln. Bei den Bitcoin-ETFs kam es in der vergangenen Woche zu erheblichen Abflüssen. Am 18. August verzeichneten die Produkte ein Minus von rund 121 Millionen US-Dollar, gefolgt von über 500 Millionen am 19. August. In den drei darauffolgenden Tagen summierten sich die Abflüsse nochmals auf mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar.

Im Gegensatz dazu entwickelte sich der Ethereum-ETF-Sektor konträr. Nach anfänglichen Abflüssen zu Wochenbeginn zeigte sich ab dem 21. August eine schnelle Erholung. Innerhalb der letzten beiden Handelstage flossen hier über 500 Millionen US-Dollar zurück in die Fonds, was auf erneuten Kaufdruck und eine frühere Trendwende als bei Bitcoin hindeutet.

Ethereum-Bitcoin-Chart signalisiert wachsende relative Stärke

Ein Blick auf den ETH-BTC-Chart verdeutlicht derweil die jüngste Verschiebung zugunsten von Ethereum. Bereits im April markierte das Paar ein Verlaufstief, gefolgt von einer ausgedehnten Bodenbildung im Zeitraum Juni bis Juli. In dieser Phase konnte ein untergeordneter Aufwärtstrend etabliert werden, der sich nun zunehmend stabilisiert.

Während der jüngsten Korrektur kam es Anfang letzter Woche zu einem sauberen Retest des Supports bei rund 0,037 BTC, der erfolgreich verteidigt wurde. Seither richtet sich der Fokus auf den nächsten technischen Widerstand bei 0,042 BTC. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde das Bild weiter untermauern und die relative Stärke Ethereums im Vergleich zu Bitcoin bestätigen.

Bitcoin Alternative: HYPER erreicht 12 Mio. $ – diese Layer-2 geht viral

Die Weiterentwicklung des Bitcoin-Ökosystems nimmt zunehmend an Fahrt auf. Im Mittelpunkt stehen dabei Layer-2-Lösungen, die sich als wichtige Technologie erweisen könnten, um die Grenzen des ursprünglichen Netzwerks zu überwinden. Diese Architektur erlaubt es, Transaktionen schneller und kostengünstiger abzuwickeln, während zugleich Raum für zusätzliche Funktionen entsteht, die weit über den klassischen Zahlungsverkehr hinausreichen. Insbesondere Smart Contracts und dezentrale Anwendungen werden dadurch realisierbar, was Bitcoin eine neue Rolle im globalen Krypto-Markt verschaffen könnte.

Ein neues Projekt in diesem Kontext ist Bitcoin Hyper. Dieses Vorhaben kombiniert die Stabilität und Sicherheit der Bitcoin-Blockchain mit der Innovationskraft des Solana-Ökosystems. Solana ist für seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und Skalierbarkeit bekannt, was in Verbindung mit der Unveränderlichkeit von Bitcoin eine neuartige Infrastruktur ermöglichen soll.

Maßgeblich dafür ist der Einsatz der Solana Virtual Machine. Sie erlaubt Entwicklern, ihre bestehenden Tools, Programmiersprachen und Schnittstellen auch innerhalb des Bitcoin-Rollups von Hyper zu nutzen. Damit entfällt die Notwendigkeit, sich völlig neue Strukturen anzueignen. Sicherheitsmechanismen wie Zero-Knowledge-Proofs gewährleisten zudem, dass Transaktionen nicht nur effizient, sondern auch vertrauenswürdig bleiben. Erste Solana-Programme laufen bereits nativ innerhalb dieser Umgebung.

Das finanzielle Interesse am Projekt verdeutlicht die wachsende Aufmerksamkeit: Im laufenden Vorverkauf wurden bereits fast zwölf Millionen US-Dollar eingesammelt. Neben einer schrittweisen Preissteigerung im Presale wird den Anlegern aktuell eine attraktive Staking-Rendite von rund 95 Prozent pro Jahr geboten.

