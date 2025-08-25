Bitcoin News: Stärker denn je - Lyn Alden sieht Bull-Case

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Montag zeigt sich der Kryptomarkt mit deutlicher Schwäche. Bitcoin rutscht unter die Marke von 110.000 US-Dollar, während Ethereum innerhalb eines Tages fast zehn Prozent an Wert verliert. Gewinnmitnahmen prägen das Bild und drücken Bitcoin rund 15.000 US-Dollar unter sein jüngstes Allzeithoch. Doch trotz der Schwere dieser Korrektur sprechen einige Stimmen von einer möglichen Chance: Die Expertin Lyn Alden betont, dass der fundamentale Bull-Case für Bitcoin weiterhin intakt bleibt.

Lyn Alden: Tarife & Defizite machen Bitcoin zum Gewinner

Die bekannte Makro-Analystin Lyn Alden beschreibt aktuell ein Szenario, das Bitcoin langfristig in eine noch stärkere Position bringen könnte. Sie verweist auf die jüngste US-Politik, die mit massiven Zollanhebungen verbunden ist. Diese Tarife belasten ihrer Meinung nach die amerikanische Wirtschaft jährlich mit rund 400 bis 500 Milliarden US-Dollar – die höchste Belastung in der modernen Geschichte.

Während solche Einnahmen kurzfristig den Staatshaushalt stützen sollen, bleiben die strukturellen Defizite von über zwei Billionen US-Dollar pro Jahr bestehen. Der fiskalische Bremseffekt wird dadurch nur abgeschwächt, nicht aufgehoben. Denn letztendlich werden die amerikanischen Unternehmen und Konsumenten die Rechnung der Zollpolitik bezahlen, so Lyn Alden.

Lyn Alden just dropped a bombshell in her latest newsletter:



The U.S. is taxing itself with the biggest tariff increase in modern history—$400–500B per year.



Fiscal brake meets monetary gas pedal. That tension? Rocket fuel for Bitcoin. pic.twitter.com/0iNaJer2ZL — Swan (@Swan) August 25, 2025

Parallel dazu zeichnet sich ein geldpolitischer Richtungswechsel ab. Nach einer Phase restriktiver Zinspolitik erwarten die Märkte ab Herbst 2025 schrittweise Zinssenkungen. Damit wird die Liquidität erhöht und der Dollar abgeschwächt. Diese Kombination aus fiskalischem Druck und geldpolitischer Lockerung beschreibt Alden als Katalysator für knappe Assets. Besonders Bitcoin profitiert, weil er unabhängig von staatlicher Geldpolitik ist und eine feste Angebotsstruktur besitzt.

Alden betont zudem die soziale Dimension der Tarife. Während wohlhabendere Haushalte Preissteigerungen leichter abfedern können, treffen die höheren Importkosten vor allem Familien mit geringerem Einkommen und kleine Unternehmen. Damit verschärfen die Tarife wirtschaftliche Ungleichgewichte, ohne dass sie das Ziel einer echten Re-Industrialisierung erreichen dürften. Vielmehr deutet alles darauf hin, dass Produktionsstandorte nicht dauerhaft zurückkehren.

Im Kern macht Alden deutlich: Die USA stecken in einer Phase fiskalischer Dominanz, in der Defizite und Verschuldung selbst durch neue Einnahmen nicht eingedämmt werden können. Solange dieses Muster anhält, steigt die Attraktivität von Bitcoin als inflationsresistenter Wertspeicher – der Bull-Case sei ergo stärker denn je zuvor.

