Bitcoin Schock Prognose: Krypto-Trader prognostiziert 180.000 $ bis 2025

Der Bitcoin Kurs verhält sich weiterhin relativ unaufgeregt. In den vergangenen 24 Stunden gab es kaum eine nennenswerte Veränderung. Auf Wochensicht notiert BTC rund 1 % leichter. Dennoch oszilliert Bitcoin weiterhin rund um die 29.000 $. Aktuell mangelt es an weiteren Impulsen, um eine aufwärtsgerichtete Trendbewegung einzuleiten, obgleich Krypto-Wale in den vergangenen Tagen wieder stärker Bitcoin akkumulierten.

Dennoch sind die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Bitcoin positiv. Die Story hinter der wertvollsten digitalen Leitwährung ist intakt. Nun ruft der Krypto-Influencer @rovercrc das Kursziel von 180.000 $ für den nächsten Bullenmarkt in 2024/2025 aus.

This is my realistic #Bitcoin prediction:



EOY: $36,000 – $42,000

Q1 2024: $25,000 – $32,000

Bull market 2024-2025: $150,000 – $180,000 — Crypto Rover (@rovercrc) August 4, 2023

Nun dürfte man meinen, dass man derartige Kursziele mit Vorsicht behandeln sollte. Und ja – manch ein von Krypto-Influencern ausgerufenes Kursziel mag wenig realistisch scheinen. Oftmals scheint es, die selbst ernannten Experten würden sich nicht einmal die Mühe machen, die Marktkapitalisierung auszurechnen, die sich bei einem derartigen Multiple ergeben würde. Denn eine vielfache Billionen-Bewertung für manch einen Coin aus der zweiten Reihe scheint dann doch denkbar unwahrscheinlich.

Dennoch stellt sich dieser Umstand aktuell anders dar. Denn unabhängig davon, wie die konkrete Berechnung in der Bitcoin Kurs Prognose zustande kam, rief zuletzt auch Fundstrat, ein renommiertes Finanz-Unternehmen mit ausgezeichneten Analysten, das Kursziel von 180.000 $ für Bitcoin aus – und zwar bereits vor dem Bitcoin-Halving, das bekanntermaßen schon im April 2024 stattfindet.

#Bitcoin could soar to $180,000 before the April 2024 halving, Fundstrat says. — Financial Index (@financial_index) July 25, 2023

Bitcoin Halving vs. Bitcoin-Spot-ETF: Angebot & Nachfrage braucht ein neues Gleichgewicht

Die häufig angeführte Begründung für derartig bullische Kursziele in 2024 ist die Folgende – ein Zusammenspiel von Bitcoin Halving und einem möglichen Bitcoin-Spot-ETF.

Ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot beim Bitcoin könnte entstehen, wenn zwei wichtige Faktoren zusammenwirken: das Bitcoin-Halving und ein Bitcoin-Spot-ETF. Das Bitcoin-Halving reduziert alle vier Jahre die neu ausgegebenen Bitcoins, wodurch das Angebot knapper wird. Gleichzeitig könnte ein Bitcoin-Spot-ETF institutionelle Anleger anziehen und ihnen einen einfachen Zugang zu Bitcoin bieten, was die Nachfrage ansteigen lässt.

Das Halving und der ETF könnten ein starkes Nachfrage-Wachstum auslösen, während das begrenzte Angebot nicht sofort darauf reagieren kann. Dieses Ungleichgewicht könnte sogar vergangene Marktzyklen übertreffen und zu einem drastischen Preisanstieg führen. Das Angebot könnte stärker als je zuvor aus dem Gleichgewicht geraten, da institutionelle Investoren in großem Maße Kapital in den Markt pumpen.

Das Ungleichgewicht würde dann wiederum zu steigenden Kursen führen, da die Nachfrage das begrenzte Angebot übersteigt. Dieser Nachfrageüberschuss wiederum könnte für ein neues Gleichgewicht sorgen, wenn sich die Kurse auf einem höheren Niveau stabilisieren. Diese Dynamik zeigt, wie essenziell die Analyse von Marktzyklen und die Berücksichtigung fundamentaler Ereignisse sind, um die langfristigen Auswirkungen auf den Bitcoin-Markt zu interpretieren.

Die historischen Marktzyklen machen Hoffnung

Die Historie in der Charttechnik und bei der Analyse der Marktzyklen von Kryptowährungen ist wichtig, da sie vergangene Kursbewegungen und Marktentwicklungen zeigt. Durch die Analyse der Vergangenheit können Muster und wiederkehrende Zyklen erkannt werden, die Rückschlüsse auf zukünftige Kursentwicklungen ermöglichen. Dies hilft Tradern und Analysten, fundierte Entscheidungen zu treffen und potenzielle Chancen oder Risiken besser einzuschätzen.

Werfen Anleger nun einen Blick auf die historischen Marktzyklen beim Bitcoin, dürfte sich Hoffnung breit machen. Denn das Schlimmste dürfte überstanden sein. Die aktuelle Marktphase bleibt weiterhin spannend zur Akkumulation von BTC.

#Bitcoin price history could be repeating itself! $BTC price trajectory post-2021 all-time high appears to be mirroring the 2013-2017 bullish cycle. pic.twitter.com/reCbCB8vCJ — Ali (@ali_charts) August 4, 2023

Zugleich könnte sich eine doch dynamische Kursentwicklung anbahnen, sofern Anleger die aktuelle Volatilität berücksichtigen, die sich auf historischen Tiefs bewegt. Die geringen Kursschwankungen deuten eine Unentschlossenheit im Markt an, die häufig mit explosiven Kursbewegungen aufgelöst wird.

#Bitcoin Volatility is at lows, never seen before in history. pic.twitter.com/sybD9il9ir — Crypto Rover (@rovercrc) August 5, 2023

Dennoch dürfte die verhaltene Stimmung, rund acht Monate vor dem Bitcoin-Halving, eben weiterhin auch dem makroökonomischen Umfeld geschuldet sein. Insoweit bleibt ein Blick auf Inflation, Zinsen und Wirtschaftsdaten weiterhin erforderlich, da eine nachlassende Inflation und der Pivot in der US-Geldpolitik einen neuen Bull-Run aus Makro-Perspektive unterstützen würden.

Bitcoin Alternative: Meme-Coin-Saison geht weiter, Wall Street Memes explodiert auf 21 Millionen $

Wer beim Bitcoin noch den nächsten Sprung über 30.000 $ abwarten möchte oder sogar schon als Wholecoiner ausreichend Bitcoin akkumuliert hat (Kann man eigentlich genug Bitcoin haben?), könnte einen Blick auf Alternativen werfen, die sich in einem spannenden Marktsegment bewegen. Zweifelsfrei war das Jahr 2023 erneut den Meme-Coins positiv gestimmt. Der Pepe Coin brachte Momentum in das spekulative Marktumfeld zurück.

Wall Street Memes möchte es jetzt Pepe nachmachen und visiert dabei die 1 Milliarden $ Marktkapitalisierung als mittelfristiges Ziel an, was nach dem ICO eine 15x Rendite bedeuten würde. Bis dato haben Anleger 21 Millionen $ in WSM investiert, womit das an WallStreetBets angelehnte Projekt wohl einer der erfolgreichsten Presales des Jahres 2023 ist.

Eine Community mit über eine Million Followern, eine groß angelegte Airdrop-Kampagne und 100 % Beteiligung der Gemeinschaft machen WSM zu einem Meme-Coin, der im August 2023 einen näheren Blick wert sein könnte. Natürlich jederzeit mit Berücksichtigung, dass Meme-Coins spekulativ sind und niemals Geld investiert werden sollte, dass man nicht auch verlieren zu bereit ist.

