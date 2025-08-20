Bitcoin: Vorboten eines Mega-Crashs?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind turbulente Zeiten am Kryptomarkt und die Volatilität nimmt wieder zu. Erst in der letzten Woche hat Bitcoin ein neues Allzeithoch von 124.000 Dollar erreicht. Seitdem ist der Kurs um 12.000 Dollar auf 112.000 Dollar gefallen. Das sorgt natürlich für Panik bei vielen Marktteilnehmern, die möglicherweise erst vor wenigen Tagen eingestiegen sind und inzwischen auf hohen Verlusten sitzen. Auch einige Analysten warnen inzwischen davor, dass es von hier aus noch weiter bergab gehen könnte.

Bitcoin nochmal unter 100.000 Dollar?

Mit der Volatilität kommen auch die Emotionen der Anleger wieder zurück. Fällt der Kurs um über 10.000 Dollar, ist es verständlich, dass einige gleich einen ausgewachsenen Crash befürchten. Aber auch einige Analysten kommen zu diesem Entschluss. So erwartet Dr. Profit beispielsweise, dass der Bitcoin-Kurs nochmal unter die 100.000 Dollar Marke fallen wird, wie er seinen 400.000 Followern auf X mitteilt.

The dump right now is nothing compared to what’s coming in September. Again, I see targets below $100,000 in September and a new ATH after this massive correction — Doctor Profit (@DrProfitCrypto) August 19, 2025

Er spricht in seinem aktuellen Tweet davon, dass die aktuelle Korrektur noch nichts im Vergleich zu dem ist, was er noch im September erwartet. Allerdings betont er auch, dass er davon ausgeht, dass es im vierten Quartal des Jahres dann nochmal steil bergauf geht.

Nicht nur Analysten sprechen davon, dass es weiter bergab gehen könnte. Auch On-Chain-Daten zeigen eine interessante Wende. Kurzzeithalter verkaufen ihre Coins erstmals seit Januar im Verlust, was auf ein schwindendes Momentum und eine mögliche weitere Korrektur hindeutet.

ALERT: Bitcoin’s short-term holders are selling at a loss for the first time since January, signaling either a reset or weakening momentum. pic.twitter.com/dEIwV664ef — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 19, 2025

Damit ist es durchaus denkbar, dass es für Bitcoin von hier aus noch weiter bergab geht. Allerdings hat die Vergangenheit auch mehrfach gezeigt, dass der Einstieg dann am meisten Sinn machen kann, wenn die Unsicherheit am Größten ist. Dennoch sind viele Anleger derzeit auf der Suche nach Altcoins mit mehr Potenzial, wobei Bitcoin Hyper ($HYPER) nicht mehr zu stoppen ist. Hier könnte es sich um den wichtigsten Altcoin in diesem Jahr handeln.

Bitcoin Hyper steigt auf 10,7 Millionen Dollar

Während Bitcoin seit Tagen fällt, explodiert die Nachfrage bei Bitcoin Hyper. Das liegt daran, dass hier eine neue Layer-2-Lösung auf den Markt kommt, die es erstmals ermöglichen soll, Bitcoin mit den Vorteilen des Solana-Ökosystems zu verbinden. Bitcoin Hyper launcht eine neue Blockchain, die auf Solana basiert und hier können Investoren ihre Coins erstmals für Staking, Lending oder Yield Farming nutzen und so Zinsen auf ihre Bitcoin verdienen, wie man das auch von neueren Coins wie $ETH oder $SOL bereits kennt.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Einige Experten sprechen bereits davon, dass der Anwendungsfall von Bitcoin Hyper den gesamten Kryptomarkt umkrempeln könnte. Zahlreiche internationale Krypto-Medien berichten bereits darüber. Das kurbelt auch die Nachfrage nach dem dazugehörigen $HYPER-Token an. $HYPER ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 10,7 Millionen Dollar investiert. Das führt Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Börsenlisting schnell um mehr als das 20-fache steigen könnte.

