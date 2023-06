Bitcoin zeigt Stärke nach guten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt während yPredict 2 Millionen Dollar überschreitet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem am Freitag neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht wurden, die besser als erwartet ausgefallen sind, zeigt der Bitcoin Stärke, die auch am heutigen Samstag noch anhält. Der Bitcoin steigt – genau wie der restliche Kryptomarkt im Durchschnitt – in den letzten 24 Stunden um 0,92 % und hält sich damit über der 27.000 Dollar Marke. Währenddessen erreicht yPredict – die Plattform für KI-gestützte Kryptoanalysen – einen großen Meilenstein mit der 2 Millionen Dollar Marke durch den Vorverkauf der $YPRED-Token. Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass $YPRED heuer besser performt als Bitcoin.

Die Reaktionen auf die Zahlen vom US-Arbeitsmarkt fallen immer ziemlich gemischt aus. Auf der einen Seite ist es natürlich erfreulich zu sehen, dass mehr Jobs geschaffen wurden, als angenommen und die Wirtschaft weiterhin floriert, auf der anderen Seite hat das natürlich immer den faden Beigeschmack, dass die US-Notenbank Federal Reserve in Zeiten der anhaltend hohen Inflation die Zinsen noch weiter anheben kann.

Steigende Zinsen wirken sich in der Regel negativ auf den Kryptomarkt aus, starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt wurden daher in der Vergangenheit oft negativ von den Investoren aufgenommen. Diesmal scheint das anders zu sein und der Bitcoin schafft es, sich länger als nur für ein paar Stunden über der 27.000 Dollar Marke zu halten, die zuletzt immer wieder unterschritten wurde. Allerdings bewegt sich BTC mit einem aktuellen Kurs von 27.192 Dollar immer noch gefährlich nahe an dieser Marke, wodurch es noch sehr wahrscheinlich ist, dass der Wert bis Montag erneut tiefer liegen wird, da der Bitcoin-Preis am Sonntag tendenziell eher fällt.

Auf Wochensicht hat der Bitcoin zwar um 1,9 % zugelegt, liegt damit aber weit hinter Ethereum. Der Ether-Kurs hat in derselben Zeit um mehr als 4,3 % zugelegt und auch zahlreiche weitere Coins aus den Top 20 haben die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung in dieser Woche weit hinter sich gelassen.

Year to date liegt BTC allerdings immer noch mit fast 60 % im Plus und hier wird es schon schwieriger – diese Performance haben bei weitem nicht alle Coins in diesem Jahr geschafft. In dem bullischen Umfeld, das seit dem Jahreswechsel wieder rund um den Bitcoin entstanden ist, kommen aber auch wieder innovative neue Projekte auf den Markt, die durchaus noch deutlich höhere Gewinne als 60 % in diesem Jahr bringen könnten. yPredict hat erst heute die 2 Millionen Dollar Marke mit dem Vorverkauf der $YPRED-Token überschritten und könnte damit die besten Voraussetzungen geschaffen haben, um den $YPRED-Kurs in diesem Jahr noch durch die Decke zu jagen.

Krypto-Analysen durch künstliche Intelligenz

Einige sind davon überzeugt, dass das Trading einer der besten Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz ist. Während es der KI an Kreativität und Emotionen noch fehlt, geht sie beim Analysieren riesiger Datenmengen als klarer Sieger hervor. Eine Fähigkeit, die wie gemacht für den Handel mit Kryptowährungen scheint. Hier ist es von großem Vorteil, auf Daten schnell zu reagieren und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und da kommt yPredict ins Spiel.

yPredict entwickelt eine Plattform, die Krypto-Tradern helfen soll, bessere Ergebnisse zu erzielen. Die künstliche Intelligenz wurde mit zahlreichen Chartmustern und Informationen rund um Kryptowährungen gefüttert und erkennt nun, wenn sich ein gewisses Bild am Chart abzeichnet, das laut Charttechnik einen Einstiegs- oder Ausstiegspunkt liefern würde, oder wenn andere Indikatoren, die in der Charttechnik wichtig sind, erreicht werden.

yPredict-User erhalten dann anhand dieser Daten Handelssignale und sollen so bessere Ergebnisse erzielen. Der große Vorteil liegt darin, dass die KI viel schneller erkennt, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, als man das selbst könnte. Außerdem bleibt die KI dabei emotionslos und wie einige Trader schon schmerzlich erfahren mussten, stehen Emotionen dem Handel oft im Weg.

Damit sieht es so aus, als hätte das Team hinter yPredict den perfekten Anwendungsfall für künstliche Intelligenz gefunden. Der Service wird auf der Plattform in 3 verschiedenen Stufen angeboten, wovon eine kostenlos ist und zwei weitere kostenpflichtig sind. Die Abonnements werden mit dem $YPRED-Token abgerechnet, wodurch dieser seinen Wert erhält und schon bald deutlich im Wert steigen dürfte, wenn die Plattform launcht und sich durchsetzt.

Holder des $YPRED-Tokens erhalten zudem anteilig 10 % der Gebühren, die auf der Plattform eingenommen werden, als Rewards zurück und können sich so ein passives Einkommen aufbauen. Der $YPRED-Token ist aktuell noch im Presale erhältlich und die Tatsache, dass hier schon mehr als 2 Millionen Dollar umgesetzt wurden, macht deutlich, dass Investoren vom Erfolg von yPredict überzeugt sind.

Der $YPRED-Token ist aktuell noch für 0,09 USD erhältlich und der Preis steigt in der nächsten Stufe des Vorverkaufs bereits auf 0,10 Dollar. Gelistet wird der Token nach dem Presale für 0,12 USD, woraus sich für alle, die in der aktuellen Phase einsteigen, bereits ein Buchgewinn von mehr als 30 % ergibt, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen könnte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

