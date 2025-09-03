Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen

DAX23.698 +0,4%ESt505.332 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,2%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.852 -1,0%Euro1,1650 -0,1%Öl66,78 -0,9%Gold3.543 -0,5%
04.09.25 09:48 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagvormittag

Am Donnerstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um -1,17 Prozent auf 110.414,23 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (111.720,68 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,9 Prozent. Bei einem Kurs von 15,61 EUR beträgt die Performance seit Auflage 69,3 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:41 ab. Es geht -1,41 Prozent auf 111,36 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 112,95 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Ethereum bei 4.370,87 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (4.451,86 US-Dollar).

Daneben fällt Bitcoin Cash um -2,60 Prozent auf 587,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 603,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von -0,84 Prozent auf 2,821 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,845 US-Dollar wert.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -2,09 Prozent auf 23,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 24,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (270,78 US-Dollar) geht es um -1,38 Prozent auf 267,04 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich NEO im Minus. Im Vergleich zum Vortag (6,595 US-Dollar) geht es um -2,51 Prozent auf 6,429 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich IOTA im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1886 US-Dollar) geht es um -2,25 Prozent auf 0,1844 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 09:41 steht ein Minus von -2,29 Prozent auf 0,8175 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,8367 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3584 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,3623 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Donnerstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0024 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0056 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0054 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

