Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, NIO, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen
BioNTech-Aktie stürzt ab: Umsatzrückgang und Verlust in Q4 - Gründer verlassen Unternehmen
Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen

10.03.26 12:43 Uhr
Kryptomarkt: Bitcoin & Co. Kurse am Dienstagmittag im Fokus | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54.791,9671 CHF 1.524,8091 CHF 2,86%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
60.653,9534 EUR 1.712,4457 EUR 2,91%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
52.512,6472 GBP 1.504,6436 GBP 2,95%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.143.824,6331 JPY 334.745,6517 JPY 3,10%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
70.630,5957 USD 2.160,9953 USD 3,16%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.601,9416 CHF 51,7698 CHF 3,34%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.773,3273 EUR 58,0215 EUR 3,38%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.535,3016 GBP 50,8753 GBP 3,43%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
325.809,7319 JPY 11.245,7473 JPY 3,58%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.065,0123 USD 72,4216 USD 3,63%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
67,3536 CHF 1,2436 CHF 1,88%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
74,5595 EUR 1,4071 EUR 1,92%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
64,5517 GBP 1,2456 GBP 1,97%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.698,6681 JPY 283,4941 JPY 2,11%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
86,8234 USD 1,8456 USD 2,17%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0805 CHF 0,0212 CHF 2,00%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1961 EUR 0,0239 EUR 2,04%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0356 GBP 0,0211 GBP 2,08%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
219,7610 JPY 4,7944 JPY 2,23%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3929 USD 0,0312 USD 2,29%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
501,3101 CHF 7,6499 CHF 1,55%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
554,9434 EUR 8,6954 EUR 1,59%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
480,4558 GBP 7,7326 GBP 1,64%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
101.958,5950 JPY 1.784,0665 JPY 1,78%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 3,33 Prozent auf 70.746,66 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 68.469,60 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -0,4 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 0,99 Prozent stärker bei 54,25 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 53,72 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 3,64 Prozent auf 2.065,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.992,59 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,59 Prozent auf 447,03 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 444,41 US-Dollar.

Nach 1,362 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Dienstagmittag um 2,64 Prozent auf 1,398 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Monero bei 348,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (340,84 US-Dollar).

Daneben wertet Cardano um 12:26 auf. Es geht 4,43 Prozent auf 0,2662 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2549 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Stellar um 7,20 Prozent auf 0,1615 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1507 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2852 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2855 US-Dollar.

Daneben steigt Binancecoin um 1,90 Prozent auf 646,58 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 634,55 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 5,43 Prozent auf 0,0952 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,0903 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Solana um 2,29 Prozent auf 86,92 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 84,98 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 3,45 Prozent auf 9,559 US-Dollar, nach 9,240 US-Dollar am Vortag.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,861 US-Dollar am Vortag auf 9,094 US-Dollar nach oben (2,64 Prozent).

Währenddessen wird Sui bei 0,9747 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9400 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

