Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagmittag.

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 3,33 Prozent auf 70.746,66 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 68.469,60 US-Dollar gelegen hatte.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,6 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -0,4 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Litecoin-Kurs 0,99 Prozent stärker bei 54,25 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 53,72 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 3,64 Prozent auf 2.065,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.992,59 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,59 Prozent auf 447,03 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 444,41 US-Dollar.

Nach 1,362 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Dienstagmittag um 2,64 Prozent auf 1,398 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Monero bei 348,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (340,84 US-Dollar).

Daneben wertet Cardano um 12:26 auf. Es geht 4,43 Prozent auf 0,2662 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2549 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Stellar um 7,20 Prozent auf 0,1615 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1507 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,2852 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2855 US-Dollar.

Daneben steigt Binancecoin um 1,90 Prozent auf 646,58 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 634,55 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Dogecoin-Kurs um 5,43 Prozent auf 0,0952 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,0903 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Solana um 2,29 Prozent auf 86,92 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 84,98 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergauf. Avalanche steigt 3,45 Prozent auf 9,559 US-Dollar, nach 9,240 US-Dollar am Vortag.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,861 US-Dollar am Vortag auf 9,094 US-Dollar nach oben (2,64 Prozent).

Währenddessen wird Sui bei 0,9747 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9400 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.