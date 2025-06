BlackRock listet Quantencomputer als Risiko für Bitcoin - Sorge um Kryptografie des Netzwerks

BlackRock warnt: Werden Quantencomputer für Bitcoin und Co. zum Sicherheitsrisiko?

Krypto-ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit in den USA - Neue Rekordzuflüsse

Heute im Fokus

IonQ profitiert von Zusammenarbeit mit NVIDIA, AWS und einem Zukauf. L'Oréal übernimmt Mehrheit an britischer Hautpflegemarke Medik8. Warner Bros. Discovery plant eine Aufspaltung in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen. Seltene Erden: China deutet EU schnellere Genehmigungen an - nationale Strategie gefordert. Trump warnt Musk vor Unterstützung von Demokraten.