Der Bitcoin könnte jetzt Anlauf auf eine neue Rally nehmen

Den Erwartungen vieler Investoren zum Trotz hat der Bitcoin in den letzten Tagen positiv überrascht. Bei 5.850 US-Dollar fand er vorerst seinen Boden, seither geht es aufwärts. Erst in der vergangenen Woche hatten namhafte Investoren wie BitMEX-CEO Arthur Hayes und Susquehanna Digital Asset Lead Bart Smith einen weiteren starken Wertverlust der Kryptowährung prophezeit. Bevor der Startschuss für eine mittelfristige Rally fallen könne, stünde dem Kryptomarkt noch eine weitere Korrektur bevor, so die Experten. Doch bislang straft der Bitcoin diese Vorhersagen Lügen.

Weiterer Trend spricht für Rally

Dass sich der Bitcoin innerhalb von drei Tagen um knappe 1.000 US-Dollar nach oben arbeiten konnte, ist bemerkenswert. Bislang ist die Aufwärtsbewegung ungebrochen. Doch noch ein weiteres Indiz spricht dafür, dass dieses Hoch möglicherweise keine vorübergehende Ausnahme war. Seit Juli und August sind die Kurse der meisten Token, aufgrund erhöhter Sorge um die Volatilität und Instabilität des Kryptomarktes, um nahezu 80 Prozent gegenüber Bitcoin abgestürzt. Kleinere Token mit höheren Renditen, aber auch höherem Risiko, wurden von Anlegern gemieden. Dieser Trend scheint nun jedoch in die entgegengesetzte Richtung zu laufen - zumindest in den vergangenen Tagen. Vor allem auf Ethereum basierende Token konnten in den vergangenen Tagen massiv zulegen, teilweise sogar mit Zuwächsen von bis zu 50 Prozent gegenüber Bitcoin. Die Anleger sind also offenbar bereit, wieder mehr Risiken am Kryptomarkt einzugehen - ein Indikator für eine mögliche Rally. Ihr Vertrauen in die Kryptowährungen scheint sich wieder zu vergrößern. Auch die potenzielle Einführung einer Bitcoin Exchange Traded Note (ETN) könnte in den kommenden Monaten neue Investoren anlocken, vermutete auch Bart Smith gegenüber "Coincierge".

Wie hoch kann es für den Bitcoin gehen?

Die Experten von "Coincierge" schließen nicht aus, dass der Bitcoin-Preis oberhalb der 7.000 US-Dollar-Marke noch einmal heißlaufen könnte, nämlich genau dann, wenn die kleineren Token "absurd hohe" Gewinne verzeichneten wie dies auch im Februar, April und Juni dieses Jahres der Fall gewesen war. Kurzfristig herrsche jedoch Optimismus am Markt - was Anlegern attraktive Investitionschancen ermöglichen könnte.

