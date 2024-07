Brett Meme Coin stürzt ab, während Base Dawgz 2,8 Millionen USD anvisiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Meme Coins haben bisher ein spektakuläres Jahr hinter sich. Einer der erfolgreichsten neuen Meme-Coins bisher war Brett (Based), allerdings tut sich besagter Meme Coin aktuell deutlich schwerer als noch vor einigen Monaten. Anders ist die Lage hingegen bei Base Dawgz, denn der Presale des Meme Coins läuft weiterhin sehr erfolgreich.

BRETT Kurs: Ist die Luft bereits raus?

BRETT ist der größte Meme-Coin auf der Layer-2 Base. Nur wenige Wochen nach dem Launch erreichte der Brett Meme-Coin Anfang Juni das bisherige Allzeithoch von 0,19 USD. Die Marktkapitalisierung zu diesem Zeitpunkt betrug bereits 1,9 Milliarden USD. Aktuell sieht es für Anleger allerdings nicht so rosig aus. Der Kurs ist in den vergangenen 7 Tagen um 11 Prozent, im 30-Tagesverlauf sogar um 16 Prozent gesunken. Daher stellt sich für Brett-Anleger natürlich die Frage, ob die Luft bereits raus ist oder ob ein erneuter Brett-Kurs-Anstieg anstehen könnte. Das ist schwierig einzuschätzen, denn Brett unterscheidet sich von den meisten erfolgreichen Meme-Coins.

Das Besondere: Brett ist nach Pepe erst der zweite Meme Coin ohne Hunde-Meme, der die Milliardenmarke durchbrechen konnte. Und es wird sofort klar: Ein erfolgreicher Hunde-Meme-Coin auf der Base-Blockchain fehlt noch. So ein Coin könnte Brett damit die Rolle als wichtigster Meme-Coin im Base-Ökosystem streitig machen. Hier drängt sich aktuell Base Dawgz auf.

Base Dawgz im Detail: Was kann der neue Base Meme Coin?

Base Dawgz ist ebenso wie Brett auf der Base-Layer-2 zu Hause. Da die Layer-2-Lösung von Base immer relevanter im Krypto-Ökosystem wird, rücken natürlich auch die Token auf ihr in den Vordergrund. Der große Unterschied: Base Dawgz besitzt eine Multi-Chain-Funktion. Der Token kann also auch auf anderen Blockchains wie Ethereum, Solana oder Avalanche gehandelt werden. So könnte Base Dawgz selbst vom aufkommenden Hype rund um Meme-Coins profitieren, wenn die Base-Blockchain einen Durchhänger haben oder gar scheitern sollte. Bei anderen Meme-Coins sieht das oft anders aus: Sie sind abhängig von der Blockchain, auf der sie programmiert wurden. In wenigen Wochen haben Anleger bereits 2,73 Millionen US-Dollar in Base Dawgz investiert.

Base Dawgz: Erste Presale-Investoren bereits mit 40 Prozent Gewinn

Um den Hype rund um Base Dawgz besser nachvollziehen zu können, ist ein Blick auf die Tokenomics notwendig. Die Gesamtmenge der Token ist auf 8,54 Milliarden begrenzt, 20 Prozent der Token sind hierbei für den Presale vorgesehen, während weitere 20 Prozent über den Staking-Mechanismus verteilt werden. Rund 30 Prozent der bisher im Presale verkauften Token sind bereits im Staking-Pool gesperrt. Durch diese künstliche Verknappung wird das Angebot beim Launch noch einmal reduziert. Dies könnte bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage einen Angebotsschock begünstigen und schließlich zu steigenden Kursen führen. Und auch die Staking-Rendite hat es in sich, denn aktuell erhalten Nutzer Staking-Rewards von über 1000 Prozent pro Jahr.

Und auch die Preisgestaltung des Base Dawgz Token während des Presales sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Denn der Preis pro Token steigt wöchentlich um 5 Prozent an. Zu Beginn des Presales lag der Preis pro DAWGZ Token noch bei 0,0045 USD – nun sind es bereits 0,0067 USD. Dies entspricht einem Buchgewinn von 40 Prozent, ohne die Staking-Rewards zu berücksichtigen. Und der Staking-Mechanismus verringert nicht nur die Anzahl an frei handelbaren Token, sondern verhindert auch einen extremen Abverkauf der Base-Token, wenn der Token nach dem Presale an Krypto-Börsen launcht.

