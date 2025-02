Bullish für Bitcoin: BlackRock erhöht seine Anteile an Strategy!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin scheint sich langsam, aber sicher zu stabilisieren. Erst heute konnte er endlich wieder an der wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar kratzen. Mittlerweile ist er zwar wieder darunter gefallen, allerdings ist das ein klares Zeichen dafür, dass die Erholung immer näher rücken dürfte. Während der Bitcoin sich wieder erholt, gibt es neue Meldungen von 2 Unternehmen, die wohl zu den bekanntesten und wichtigsten auf dem gesamten Kryptomarkt gehören: Strategy (ehemals MicroStrategy) und BlackRock.

(Der Kurs des Bitcoins hat heute erneut die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar erreicht, ist dann aber wieder zurückgekommen – Quelle: Tradingview.com)

BlackRock erhöht seine Beteiligung an Strategy

Erst vor wenigen Tagen hat Michael Saylor die Umbenennung seines Unternehmens, MicroStrategy in Strategy, bekannt gegeben. Das Logo des Softwareherstellers ziert zudem das “฿” des Bitcoins, womit Saylor keinen Zweifel daran lässt, wo künftig der Fokus des Unternehmens liegt.

Zudem werden seit etwa einer Woche die neuen Vorzugsaktien von Strategy unter dem Kürzel $STRK gehandelt, womit Michael Saylor bald wieder Kapital für neue Bitcoin-Investments haben dürfte. Diese Strategie dürfte auch in der Führungsriege von BlackRock Anklang gefunden haben, denn wie heute bekannt wurde, hat der Finanzgigant seine Beteiligung an Strategy deutlich erhöht.

NEW: BlackRock reveals 5% ownership of Strategy $MSTR in SEC Fillings pic.twitter.com/QmqJvguZKE — Swan (@Swan) February 7, 2025

Laut geltendem US-Recht müssen Investoren, die mehr als 5 Prozent eines börsennotierten Unternehmens besitzen, eine entsprechende Meldung an die SEC schicken. Und genau eine solche Meldung hat BlackRock jetzt eingereicht. Darin bekundet der Finanzkonzern, dass er mehr als 5 Prozent der Anteile von Strategy hält. Das entspricht in etwa 11,2 Mio. Aktien.

Die Aufstockung des Investments ist ein klares Indiz dafür, dass BlackRock von einem starken Kursanstieg im Bitcoin ausgeht. Das geht daraus hervor, dass die Kursentwicklung von Strategy eng mit dem Bitcoin verknüpft ist. Damit dürfte ein Ende der aktuellen Korrektur nur noch eine Frage der Zeit sein. Davon könnte auch Wall Street Pepe ($WEPE), ein Coin dessen Launch kurz bevorsteht, profitieren.

Wird Wall Street Pepe explodieren?

Wall Street Pepe steht kurz vor seinem Launch, der laut Analysten einer der erfolgreichsten der Geschichte werden könnte. Zu dieser Annahme kommen die Experten nicht unbegründet. Wall Street Pepe ($WEPE) ist nämlich aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 70 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Listing an den Börsen dabei zu sein. Das hat es so noch nie gegeben bei einem neuen Meme Coin, weshalb $WEPE schnell zum nächsten Milliarden Dollar Coin aufsteigen könnte.

(In den letzten Wochen ist die Vorverkaufssumme von $WEPE auf über 70 Mio. US-Dollar explodiert – Quelle: wallstreetpepe.com)

$WEPE hat bereits eine große Community gebildet, der mittlerweile mehr als 62.000 Anleger angehören. Diese genießt auch exklusive Vorteile. Unter anderem erhält sie nach dem Launch Informationen über neue Coins sowie Handelsstrategien, über die bisher oft nur Krypto-Wale verfügten. Außerdem verfügt Wall Street Pepe über eine Staking-Funktion, die bereits während des Presales genutzt werden kann und Anlegern ermöglicht, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu generieren. Alles in allem sieht es stark danach aus, als würde $WEPE einer der heißesten Coins in diesem Jahr werden und frühen Käufern hohe Renditen einbringen. Allerdings endet der Vorverkauf in wenigen Tagen.

