Schafft der Bitcoin den Sprung über die 10.000-US-Dollar-Marke?

Der Bitcoin ist ein Paradebeispiel für Volatilität. Nachrichten über Hardforks, riesige Verkäufe sogenannter "Bitcoin-Wale" und Regulierungssorgen lasteten in den vergangenen Wochen auf dem Kurs der digitalen Währung. Allerdings scheinen in der jüngsten Vergangenheit positive Zukunftsaussichten zu überwiegen.

Bitcoin auf dem Weg zur 10.000er-Marke

Seit ein paar Wochen kann der Bitcoin relativ kontinuierlich zulegen. Hintergrund für die Erholungsbewegung sind positive Nachrichten rund um das Thema Kryptowährungen. So trieben die Pläne der US-Großbank Goldman Sachs einen eigenen Handelsplatz für Cyberdevisen aufzubauen schon gestern deutlich an. Auch die Meinung einiger Experten, dass Bitcoin den sicheren Anlegerhafen Gold ersetzen könnte, half den Token auf die Sprünge.

Aktuell legt der Bitcoin via CoinMarketCap über 5,5 Prozent auf 9.740 US-Dollar zu. Gestern markierten die Coins bei 9.798,33 US-Dollar das Tageshoch und visieren damit die wichtige Hürde von 10.000 US-Dollar erneut an. Sollte sich die Erholungstendenz weiter in diesem Ausmaß fortsetzen, dürfte der Sprung über diesen Wert nur eine Frage der Zeit sein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bad Man Production / Shutterstock.com, Tomas Daliman / Shutterstock.com, Adrian Today / Shutterstock.com, Sergei Babenko / Shutterstock.com