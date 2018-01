Ripple-Mitgründer zeitweise fünftreichster Mensch der Welt

Ripple ist eine der Digitalwährungen, die 2017 und in den ersten Tagen des Jahres 2018 eine beeindruckende Entwicklung hinlegen konnten. Mit einer Marktkapitalisierung von 127,4 Milliarden US-Dollar hat sie sich nach Bitcoin zur zweitwertvollsten Digitalwährung hochkatapultiert. Erste Schätzungen zeigen, dass der Krypto-Boom nicht nur seine Anleger reich gemacht hat, sondern auch die Gründer selbst. Der Mitgründer und ehemalige CEO von Ripple Lab, Chris Larsen, wurde wohl sogar zum fünftreichsten Menschen der Welt.

Reicher als Mark Zuckerberg

Zumindest auf dem Papier. Gemessen am Rekordhoch von Ripple, das am gestrigen Donnerstag bei 3,84 US-Dollar erreicht wurde, dürfte Larsen gemäß Angaben der Nachrichtenseite "Fortune" zeitweise über ein Vermögen in Höhe von 59,8 Milliarden US-Dollar verfügt haben. Damit würde er in der "Forbes"-Liste Mark Zuckerbergs Platz einnehmen und auch andere berühmte Persönlichkeiten wie die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin , sowie den Geschäftsführer von Oracle, Larry Ellison , überholt haben.

Laut Schätzungen von "Forbes" gehören Larsen 5,19 Milliarden Ripple-Token und 17 Prozent am dahinterstehenden Unternehmen Ripple Labs. Aufgrund des deutlich schwankenden Kurses der Kryptowährung hat sich sein Platz auf der Liste der reichsten Menschen mittlerweile wieder geändert, dennoch wird sich der Unternehmer seinen Platz in den Top 20 der reichsten Menschen der Welt wohl mühelos gesichert haben.

Erste Krypto-Milliardäre in der "Forbes"-Liste

Damit ist Chris Larsen jedoch längst nicht der einzige Profiteur. Auch der derzeitige Ripple Labs-CEO, Brad Garlinghouse, konnte sich mithilfe des Krypto-Unternehmens sein Vermögen im Laufe der Jahre aufstocken. Bevor er 2015 zu Ripple Labs wechselte, war er für bekannte Unternehmen wie Yahoo!, AOL und Hightail tätig. Mit einem 6,3-prozentigen Anteil am Unternehmen und zusätzlichen Ripple schätzt "Forbes" Garlinghouses Vermögen auf mindestens 9,5 Milliarden US-Dollar. Damit wäre er auf dem 54. Platz in der Reichen-Liste.

Daneben gibt es noch den mysteriösen Bitcoin-Gründer, Satoshi Nakamoto, der Berichten zufolge im Besitz von 980.000 Bitcoins sein soll. Nach dem aktuellen Stand beliefe sich sein Vermögen auf rund 16,3 Milliarden US-Dollar. Cameron und Tyler Winklevoss können sich vermutlich ebenfalls zu den Multimilliardären zählen. Die Zwillingsbrüder, die anfangs durch ihre Klage gegen Mark Zuckerberg Bekanntheit erlangten, sollen 120.000 Bitcoins für je zehn US-Dollar gekauft haben. Sollten sie diese noch immer besitzen, verfügen sie über ein Vermögen von rund zwei Milliarden US-Dollar.



