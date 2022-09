Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,46 Prozent auf 21.251,17 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 21.348,35 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,05 Prozent auf 133,86 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 132,47 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,13 Prozent auf 1.718,56 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.716,27 US-Dollar.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 61,15 US-Dollar am Vortag auf 64,06 US-Dollar nach oben (4,77 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3566 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:10 auf 0,3563 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Cardano bei 0,5156 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,5018 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Monero-Kurs um -0,68 Prozent auf 157,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 159,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2931 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2920 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0033 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1136 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1143 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0460 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0452 US-Dollar.

Zudem legt Dash zu. Um 0,09 Prozent verstärkt sich der Dash-Kurs um 17:10 auf 48,91 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 48,86 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -0,57 Prozent auf 9,818 US-Dollar, nach 9,874 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net