Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

03.08.24 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

Wer­bung

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 12:26 bei 61.671,42 US-Dollar und damit 0,47 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 61.384,09 US-Dollar. Nach 380,56 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagmittag um -0,18 Prozent auf 379,88 US-Dollar gesunken. Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,03 Prozent auf 2.985,67 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2.984,91 US-Dollar an der Tafel standen. Daneben steigt Litecoin um 1,31 Prozent auf 65,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 64,95 US-Dollar. Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,10 Prozent auf 0,5671 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,5609 US-Dollar an der Tafel standen. Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 1,03 Prozent auf 0,3682 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3644 US-Dollar an der Tafel standen. Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Monero-Kurs 0,44 Prozent stärker bei 158,69 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 158,00 US-Dollar. Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1395 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0036 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0036 US-Dollar. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0952 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0955 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0253 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0254 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Dash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (24,38 US-Dollar) geht es um 1,22 Prozent auf 24,68 US-Dollar nach oben. Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -0,70 Prozent auf 9,996 US-Dollar, nach 10,07 US-Dollar am Vortag. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com