Der größte Krypto-Crash aller Zeiten

So etwas hat der Markt noch nie erlebt. Nachdem US-Präsident Donald Trump am gestrigen Abend überraschend neue Strafzölle gegen China angekündigt hat, kam es zu einem der schwersten Abstürze in der Geschichte des Kryptomarkts. Schon zuvor war die Stimmung angespannt, viele Anleger rechneten nach ersten Rücksetzern mit einer Erholung und sahen die Korrektur als günstige Einstiegschance. Doch diese Hoffnung währte nur kurz. Wenige Stunden später erlebte der Kryptomarkt den heftigsten Crash aller Zeiten.

Zollstreit flammt wieder auf

Dass Donald Trump mit Handelszöllen Druck auf andere Länder ausübt, ist nichts Neues. Doch diesmal hat er den Ton deutlich verschärft. Die Meldung, dass sämtliche China-Importe künftig mit 100 % Strafzoll belegt werden sollen, traf die Finanzmärkte hart. Dabei ist nicht nur der Kryptomarkt unter Druck geraten.

JUST IN: $1.65 trillion was wiped off the U.S. stock market today.



Let that sink in.



That’s more than the entire GDP of Australia — gone in a day.



While Trump threatens 100% tariffs, plays economic chicken with China, and fuels a shutdown from the golf course…

$1.65… pic.twitter.com/AdKBtiEWV4 — Brian Allen (@allenanalysis) October 10, 2025

Solche Zölle in diesem Ausmaß hat es zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schonmal gegeben und das ist noch gar nicht so lange her. Schon im Frühjahr hatte Trump mehrfach Strafzölle angekündigt und damit die Märkte in Unruhe versetzt. China dürfte nun, wie damals, mit Gegenmaßnahmen reagieren und der Handelskonflikt damit eine neue Eskalationsstufe erreichen.

Kurzfristig sorgt das für Panik und massive Kapitalabflüsse, während viele Analysten langfristig dennoch optimistisch bleiben. Denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass beide Seiten früher oder später wieder aufeinander angewiesen sind. Bis es so weit ist, dürften die Kurse jedoch weiter stark schwanken.

Rekord-Liquidierungen erschüttern den Markt

Die Folgen waren sofort spürbar. Vor allem am Kryptomarkt. Bitcoin, Ethereum und fast alle Altcoins stürzten innerhalb weniger Stunden ab. Noch nie zuvor wurden so viele gehebelte Positionen liquidiert. Laut Coinglass summierten sich die Zwangsliquidierungen auf rund 20 Milliarden Dollar, der höchste Wert in der Geschichte des Kryptomarkts.

The largest liquidation event in crypto history.



In the past 24 hours, 1,618,240 traders were liquidated, with a total liquidation amount of $19.13 billion.



The actual total is likely much higher — #Binance only reports one liquidation order per second.… pic.twitter.com/tvMCILVgU0 — CoinGlass (@coinglass_com) October 10, 2025

Beim Corona-Crash im März 2020 waren es rund 1,2 Milliarden Dollar, beim Zusammenbruch der Börse FTX etwa 1,6 Milliarden Dollar. Der gestrige Crash übertrifft damit alles Dagewesene um ein Vielfaches.

Altcoins mit Milliardenbewertung haben genauso innerhalb kürzester Zeit um 80 % nachgegeben wie kleinere Projekte, die mit ein paar Millionen Dollar bewertet sind. Einige Kurse konnten sich inzwischen aber wieder deutlich erholen, doch viele der größten Projekte notieren weiterhin 30 % bis 50 % unter dem Niveau vom Vortag. Der Schaden ist enorm und die Nervosität an den Märkten entsprechend groß. Anders ist das bei Bitcoin Hyper ($HYPER). Hier explodiert die Nachfrage weiterhin.

Bitcoin Hyper setzt sich durch

Während sich die meisten Kryptowährungen im freien Fall befinden, zeigte sich Bitcoin Hyper ($HYPER) unbeeindruckt vom Chaos. Da sich der Token noch im Vorverkauf befindet, ist sein Preis nicht vom Marktgeschehen abhängig. Anleger, die bereits investiert sind, mussten somit keine Verluste hinnehmen, was ein seltener Anblick inmitten eines globalen Krypto-Crashs ist.

Bitcoin Hyper sorgt schon seit Wochen für Aufmerksamkeit, da es sich um die erste Layer-2-Lösung für Bitcoin auf Solana-Basis handelt. Das Ziel ist, Bitcoin mit modernen Blockchain-Funktionen auszustatten. Dadurch sollen Halter ihre BTC künftig in DeFi-Anwendungen einsetzen können, etwa zum Staking, Lending oder für Liquidity Mining. Das würde Bitcoin nicht nur schneller und günstiger machen, sondern auch einen völlig neuen Nutzen schaffen.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die Nachfrage ist enorm. Bereits über 23 Millionen Dollar wurden in den Presale investiert. Einige Experten sprechen bereits vom potenziell wichtigsten Altcoin in diesem Bullrun und halten es für möglich, dass $HYPER schnell zu einem Milliarden Dollar Altcoin aufsteigt. Für frühe Investoren würde das extrem hohe Renditen bedeuten.

