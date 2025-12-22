Devisen: Euro startet mit Kursgewinnen in die Weihnachtswoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1762 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro nur leicht über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1745 (Freitag: 1,1712) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8514 (0,8538) Euro.

Händler verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Weihnachtsfeiertagen. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

In den USA stehen allerdings am Dienstag noch einige Zahlen an, die Aufschluss über die Entwicklung der Wirtschaft geben könnten. So werden unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87420 (0,87600) britische Pfund, 184,77 (184,15) japanische Yen und 0,9316 (0,9318) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.421 Dollar. Das waren 82 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he