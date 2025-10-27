DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.646 +1,9%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1647 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.991 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- US-Börsen mit Rekorden -- Bitcoin zieht deutlich an -- SUSS MicroTec, Nordex, Porsche, Tesla, Gerresheimer, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend
Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal Deutsche Börse-Aktie leichter: Geringeres Wachstum im dritten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro steigt im US-Handel auf Tageshoch

27.10.25 20:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag im späteren US-Handelsverlauf zum US-Dollar auf Tageshoch gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kletterte auf 1,1652 Dollar, kam dann aber wieder etwas zurück und wurde zuletzt mit 1,1649 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1640 (Freitag: 1,1612) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8591 (0,8611) Euro.

Konjunkturdaten aus Deutschland hatten im Tagesverlauf kaum bewegt. Das Ifo-Geschäftsklima hellte sich im Oktober etwas stärker als erwartet auf. Verbessert haben sich die Erwartungen der befragen Unternehmen. Die Beurteilung der aktuellen Lage trübte sich hingegen ein.

"Ab Anfang nächsten Jahres dürfte dann das Fiskalpaket die Konjunktur anschieben", erwartet Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "Das lässt sich bei einem Fiskalimpuls von fast einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts kaum vermeiden." Für die längere Sicht ist Krämer wenig zuversichtlich: "Allerdings dürfte sich das höhere Wachstum wegen fehlender Reformen eher als Strohfeuer erweisen".

Im Zollstreit zwischen den USA und China haben die beiden weltgrößten Volkswirtschaften vor einem geplanten Treffen der zwei Staatsoberhäupter eine vorläufige Einigung erzielt. Am Donnerstag wollen sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea treffen. Die Anleger hielten sich allerdings vor den anstehenden wichtigen geldpolitischen Entscheidungen eher zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Im weiteren Verlauf der Woche werden die Leitzinsbeschlüsse der EZB und der US-Notenbank Fed erwartet./ck/he