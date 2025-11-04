DAX23.922 -0,9%Est505.654 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,29 +0,6%Nas23.622 -0,9%Bitcoin91.171 -1,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,46 -0,6%Gold3.951 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Diginex, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
Bitcoin, Ether & Co: In diesen zehn Ländern zahlt man wenig oder gar keine Steuern auf Kryptowährungen Bitcoin, Ether & Co: In diesen zehn Ländern zahlt man wenig oder gar keine Steuern auf Kryptowährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1491 US-Dollar

04.11.25 16:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1491 (Montag: 1,1514) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8702 (0,8685) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87950 (0,87650) britische Pfund, 176,39 (177,57) japanische Yen und 0,9295 (0,9298) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl