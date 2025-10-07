DAX24.415 +0,2%Est505.629 ±0,0%MSCI World4.344 -0,2%Top 10 Crypto17,03 -2,1%Nas22.950 ±0,0%Bitcoin105.662 -0,8%Euro1,1661 -0,4%Öl65,06 -0,7%Gold3.979 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht
Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1666 US-Dollar

07.10.25 16:14 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1666 (Montag: 1,1678) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8571 (0,8563) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87030 (0,86950) britische Pfund, 176,05 (175,22) japanische Yen und 0,9314 (0,9314) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl