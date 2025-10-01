DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.314 +0,2%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.700 +0,2%Bitcoin100.462 +3,4%Euro1,1725 -0,1%Öl65,47 -2,4%Gold3.869 +0,3%
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1724 US-Dollar

01.10.25 17:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1724 (Dienstag: 1,1741) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8529 (0,8517) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87040 (0,87340) britische Pfund, 172,47 (173,76) japanische Yen und 0,9365 (0,9364) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl