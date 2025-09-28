DAX23.535 -0,6%ESt505.444 -0,4%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.015 -0,2%Nas22.396 -0,5%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1673 -0,6%Öl69,06 ±-0,0%Gold3.733 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ethereum als Wachstumsprotokoll: Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial Ethereum als Wachstumsprotokoll: Fundstrats Tom Lee prognostiziert Superzyklus - Bitcoin mit Potenzial
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagnachmittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1739 US-Dollar

25.09.25 16:09 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1739 (Mittwoch: 1,1756) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8518 (0,8506) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87480 (0,87310) britische Pfund, 174,70 (174,51) japanische Yen und 0,9344 (0,9335) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl