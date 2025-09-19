DAX23.634 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,47 +0,9%Dow46.166 +0,3%Nas22.522 +1,2%Bitcoin99.720 +1,3%Euro1,1787 -0,3%Öl67,60 -0,5%Gold3.640 -0,6%
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1818 US-Dollar

18.09.25 16:17 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1818 (Mittwoch: 1,1837) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8461 (0,8448) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86800 (0,86750) britische Pfund, 174,24 (173,28) japanische Yen und 0,9331 (0,9317) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl