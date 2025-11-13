ChatGPT Prognose: Ethereum, XRP und Bitcoin Hyper

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Einmal mehr startet der Kryptomarkt einen Erholungsversuch. Der Bitcoin-Kurs bewegt sich auf 104.000 Dollar zu und auch Ethereum kann die 3.500 Dollar Marke wieder zurückerobern. Andere Altcoins wie XRP liegen in den letzten Stunden auch leicht im Plus. Das ist auch dringend nötig, da es in den letzten Wochen steil bergab ging. Für Anleger stellt sich nun die Frage, welche Kryptowährung nach Bitcoin jetzt das meiste Potenzial hat. Befragt man ChatGPT kommt man nach einer umfassenden Analyse zu einem klaren Ergebnis.

Ethereum stark bullish

Am Kryptomarkt ist eine Panik ausgebrochen. Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 5 Wochen von 126.000 Dollar auf rund 100.000 Dollar und damit um mehr als 20 % gefallen. Das hat dazu geführt, dass der Fear and Greed Index inzwischen einen Wert von 15 anzeigt, was Panik am Markt signalisiert. Zwar ist auch der Kurs von Ethereum in dieser Zeit stark eingebrochen, allerdings zeigt sich hier nun schon eine ganze Weile, dass die Bullen das Ruder übernehmen wollen.

Immer wieder ist der Kurs von Ethereum auf über 3.500 Dollar gestiegen, auch wenn Bitcoin seitwärts gelaufen oder weiter gefallen ist. Das liegt vor allem am Kaufdruck institutioneller Investoren und eines mysteriösen Krypto-Wals, der in wenigen Tagen über 1,3 Milliarden Dollar in Ethereum investiert hat.

This whale just withdrew another $213,730,000 in $ETH.



He now holds $1,380,000,000 in Ethereum. https://t.co/DEL2BZNbMV pic.twitter.com/DItac0Fuoy — Ted (@TedPillows) November 11, 2025

Auch BitMine hat die Gelegenheit genutzt, um weitere hunderte Millionen Dollar in Ethereum zu stecken. In naher Zukufnt sind hier noch weitere Milliardeninvestitionen geplant, was den Kurs weiter antreiben dürfte.

XRP überzeugt an Tag 1

Auch XRP hat Anlegern in den letzten Tagen nicht viel Freude gemacht, weil der breite Markt unter Druck steht, was natürlich auch am Ripple Coin nicht spurlos vorüberzieht. Dennoch gibt es auch hier Hoffnung. Wie der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas anmerkt, übertrifft der Canary XRP ETF am ersten Handelstag gleich alle Erwartungen.

$XRPC at $26m in volume in first 30min, wow, gonna blow away my $17m guess. Has good shot at beating $BSOL's $57m as biggest Day One of any launch this year. pic.twitter.com/UrbHsRYxYV — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 13, 2025

Zwar ist der Börsentag noch nicht vorbei, sodass man noch kein endgültiges Ergebnis abgeben kann, das Handelsvolumen ist allerdings schon in den ersten Minuten explodiert. Laut Balchunas handelt es sich um die erfolgreichste ETF-Einführung in diesem Jahr – in Bezug auf das Handelsvolumen.

Damit wird schnell klar, dass auch der Ripple Coin das Potenzial hat, in einem bullisheren Marktumfeld wieder höhere Renditen abzuwerfen und neben Ethereum zu den Top Performern unter den größten Coins zu gehören. Das meiste Potenzial sieht ChatGPT in nächster Zeit allerdings in Bitcoin Hyper ($HYPER).

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Mega-Rallye bei Bitcoin Hyper erwartet

Mit Bitcoin Hyper kommt ein Altcoin auf, der den gesamten Kryptomarkt revolutionieren könnte, wie es Ethereum damals vor 10 Jahren schon getan hat. Ethereum hat als neuere Blockchain nämlich deutlich mehr Möglichkeiten als Bitcoin mit sich gebracht. Der komplette dezentrale Finanzbereich (DeFi) wurde erst durch Ethereum ins Leben gerufen, weil es durch Smart Contracts plötzlich möglich wurde, Prozesse wie Kreditvergaben mit Zinsrückzahlungen zu automatisieren – völlig dezentrale, ohne eine Bank oder andere Instanz. Dasselbe soll durch Bitcoin Hyper nun auch für Bitcoin-Investoren möglich werden.

Egal ob Staking, Lending oder Yield Farming, in Zukunft sollen auch Bitcoin für solche Anwendungen genutzt werden können. Möglich wird das durch die neue Layer-2-Lösung von Bitcoin Hyper, die auf der Solana Virtual Machine basiert und die Vorteile von Solana zu Bitcoin bringt. ChatGPT ist überzeugt, dass Bitcoin Hyper dadurch mehr Potenzial als Ethereum und XRP haben könnte.

(ChatGPT über Bitcoin Hyper – Quelle: ChatGPT)

Vor allem die Tatsache, dass Anleger bei Bitcoin Hyper noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, führt die KI zu der Annahme, dass es hier deutlich mehr Gewinnpotenzial gibt. XRP und Ethereum sind bereits unter den größten Kryptowährungen der Welt und Milliarden von Dollar wert. Hier braucht es hunderte Milliarden, um den Kurs zu verdoppeln.

Bei Bitcoin Hyper haben Investoren dagegen noch die Möglichkeit, die $HYPER-Token vor dem Börsenlisting im Presale zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Beim Börsenlisting reicht dann schon deutlich weniger Kapital, um den Kurs um das 5-, 10- oder 20-fache steigen zu lassen. Schon jetzt wurden über 27 Millionen Dollar investiert, was schnell klar macht, dass es sich hier um einen der wichtigsten Altcoins in diesem Jahr handeln könnte.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.