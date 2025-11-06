DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.077 -1,8%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1539 +0,4%Öl62,96 -0,9%Gold3.981 +0,1%
Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1533 US-Dollar

06.11.25 16:09 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1533 (Mittwoch: 1,1492) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8670 (0,8701) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88070 (0,88100) britische Pfund, 177,15 (176,67) japanische Yen und 0,9316 (0,9307) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl