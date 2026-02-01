DAX24.445 -0,6%Est505.917 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -8,4%Nas22.691 -0,9%Bitcoin57.624 -7,1%Euro1,1794 -0,1%Öl67,53 -2,1%Gold4.858 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 PayPal A14R7U Siemens 723610 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil Elon Musk sieht Tesla-Aktie und SpaceX dank KI, Robotik und Weltraumenergie klar im Vorteil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs kaum verändert nach EZB-Zinsentscheidung

05.02.26 17:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum bewegt. Am Donnerstagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1790 US-Dollar gehandelt. Sie bewegte sich damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1798 (Mittwoch: 1,1820) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8476 (0,8460) Euro.

Die EZB hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht angetastet. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent. Seit nunmehr fünf Sitzungen in Folge hat der EZB-Rat die Leitzinsen unverändert gelassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine große Unsicherheit.

"Für konstante und nicht weiter sinkende Leitzinsen spricht insbesondere die konjunkturelle Entwicklung", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Die deutschen Auftragseingänge lassen darauf schließen, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr Schwung holt und höhere Wachstumsraten verbuchen wird. Eine Lockerung der Geldpolitik ist aus diesem Blickwinkel nicht erforderlich. Im Dezember waren die Auftragseingänge unerwartet und deutlich gestiegen. Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg sprach von einem "Auftragsboom" zum Jahresende.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86910 (0,86160) britische Pfund, 185,11 (185,15) japanische Yen und 0,9161 (0,9168) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.818 Dollar. Das waren etwa 142 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he