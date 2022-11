Die Zukunft von NFTs - NFT Projekte mit Anwendungsfällen

Während nicht fungible Tokens (NFTs) oft mit JPEG-Bildern in Verbindung gebracht werden, nehmen NFTs mit realen Anwendungsfällen immer weiter zu. Als das Interesse an digitalen Sammlerstücken im vergangenen Jahr stark anstieg, lag der Schwerpunkt vor allem auf Profilbild-NFTs oder NFTs, die als Avatare in sozialen Medien verwendet werden können.

Beeinflusst vom erfolgreichen NFT-Projekt CryptoPunks von Larva Labs dominierten diese NFTs Marktplätze wie OpenSea. Andere Arten von NFTs wie NFT Projekte mit Anwendungsfällen und NFT Games haben besonders in den letzten Monaten stark an Popularität gewonnen. Während kunstorientierte NFT-Projekte bei Sammlern nach wie vor beliebt sind, fügen immer mehr Schöpfer ihren digitalen Sammlerstücken reale Erfahrungen und Belohnungen hinzu.

Dieses Konzept wird als NFT Projekt mit Anwendungsfall bezeichnet, was dazu führt, das dem digitalen Vermögenswert einen breiteren Wert verliehen wird, der über den bloßen Sammlerwert hinausgeht. Unabhängig davon, ob es sich bei dem zusätzlichen Wert um einen In-Game-Gegenstand oder eine Mitgliedschaft bei einer Veranstaltung oder Website handelt, bieten Utility-NFTs erhebliche Möglichkeiten für Marken und Entwickler, die Anwendungsfälle für NFTs zu erweitern.

Was sind NFTs und NFT Projekte

NFTs sind Krypto-Assets, die einen einzigartigen Gegenstand darstellen, sei es ein reales Objekt wie ein Sneaker oder ein digitales Asset wie ein Blockchain-Game-Skin. Diese handelbaren Vermögenswerte können nicht untereinander ausgetauscht werden, und Daten über die NFT werden über Smart Contracts auf der Blockchain gespeichert.

Da NFTs in der Blockchain geprägt und verfolgt werden, werden sie häufig verwendet, um die Authentizität und den Besitz eines bestimmten Vermögenswerts zu überprüfen.

Im Allgemeinen unterscheidet sich ein NFT-Projekt von NFT-Kunst, da es in viel größerem Umfang produziert wird. Während NFT-Kunst in kleinem Maßstab meist von einzelnen Künstlern hergestellt und auf dem NFT-Marktplatz vermarktet wird, werden NFT-Projekte von großen Organisationen produziert und stehen für den Handel auf ihren eigenen Plattformen zur Verfügung.

Die besten NFT Projekte

Es gibt viele spannende NFT Projekte, die eine gute Chance haben, in 2023 erfolgreich zu sein. Es gibt jedoch einige NFT Projekte, die so positioniert sind, dass sie nicht nur 2023, sondern auch in den Jahren danach erfolgreich sein könnten. Diese Projekte arbeiten an innovativen Ideen, die noch nie zuvor gesehen wurden, und verändern ihre Nische vollständig.

Eine solche Nische sind zum Beispiel Blockchain-Spiele, die mit NFTs arbeiten. NFT-integrierten Spiele bieten eine Plattform mit einer Vielzahl von Konzepten wie Play to Earn und Gamefi, eines der angesagtesten Konzepte, dass bereits eine riesige Community aufgebaut hat.

Insbesondere das NFT-Kartspiel-Genre ist ein beliebtes Genre für Blockchain-Spiele, die mit NFTs arbeiten. Bei diesen NFT Projekten werden die Sammelkarten als NFT dargestellt und können frei gehandelt oder innerhalb des Spiels verwendet werden. Obwohl es sich um ein vielversprechendes Genre handelt, ist der Markt voller Scheinprojekte. Dies macht es für Investoren schwierig, Projekte zu finden, die das Potenzial haben, ein solides Gameplay zusammen mit attraktiven ROIs zu liefern.

Calvaria – Ein zukunftsorientiertes NFT Projekt

Ein derzeit vielversprechendes NFT Projekt ist Calvaria, ein P2E-Kartenspiel, das Schlagzeilen im GameFi-Bereich macht. Es hat aus vielen Gründen ein enormes Potenzial und zeigt, dass im Blockchain-Gaming-Bereich noch viel für Innovationen übrig ist. Es gibt mehrere Gründe, warum Calvaria so überzeugend ist, von denen einige hier aufgelistet sind.

Calvaria ist zugänglich

Der erste und wichtigste Grund, warum Calvaria ein vielversprechendes NFT Projekt ist, ist, dass es ein zugängliches NFT Spiel ist. Spieler brauchen keine Krypto-Wallet, müssen kein Krypto halten oder kaufen, um mit dem Spielen zu beginnen. Dies senkt die Barrieren für Spieler ohne Krypto-Erfahrung. Das Spiel ist auch auf Desktop- und Mobilgeräten verfügbar.

Sowohl Free-to-Play als auch Play-to-Earn

Ein weiterer Aspekt, der Calvaria besonders und zugänglicher macht, ist die Tatsache, dass es sowohl Play-to-Earn- als auch Free-to-Play-Versionen gibt. Natürlich haben diese Versionen unterschiedliche Funktionen. Die F2P-Version hat keine Blockchain-bezogenen Funktionen wie NFTs. Dennoch können die Spieler auf Story-Elemente zugreifen und das Spiel gegen andere spielen.

Eine überzeugende Umgebung und Geschichte

Eines der größten Verkaufsargumente von Calvaria ist das Setting und die Geschichte des Spiels. Das Spiel spielt im Jenseits, wobei mehrere verschiedene Fraktionen zur Verfügung stehen. Die Spieler verdienen und verbessern ihre Karten, die zu verschiedenen Fraktionen gehören, um im Kampf auf einem Schlachtfeld erfolgreich zu sein. Die Charaktere im Universum gehören verschiedenen Fraktionen an, die alle ihr eigenes einzigartiges visuelles Design haben. Im Gegensatz zu anderen NFT P2E-Spielen besitzt Calvaria auch einen Einzelspielermodus.

Viele Funktionen und Verdienstmöglichkeiten

Calvaria bietet verschiedene Gameplay Optionen, an denen sich Spieler versuchen können. Dazu gehören Minispiele, Duelle, PVE, PVP und ein NFT Marktplatz. Spieler können diese Gameplay Optionen nutzen, um auf verschiedene Weise Einnahmen zu erzielen. Spieler können zum Beispiel Geld verdienen, indem sie mit ihren NFTs gegen andere Spieler kämpfen und gewinnen oder auf dem NFT-Marktplatz ihre NFTs verkaufen.

Von der Gemeinschaft angetrieben

Kein Kryptoprojekt ist wirklich dezentralisiert, bis es von der Community geleitet wird. Das Calvaria-Team konzentriert sich strikt darauf und es wird ein DAO geben, das der Community die Richtung des Projekts lenken lässt. Dafür wird der RIA-Token verwendet, der derzeit im Calvaria-Vorverkauf verfügbar ist.

Was ist der RIA-Token?

RIA ist die native Kryptowährung von Calvaria und ein ERC-20-Token. Es spielt mehrere wichtige Rollen innerhalb dieses neuen NFT Projekt. Erstens ist RIA das Zahlungsmittel innerhalb von Calvaria. Spieler müssen RIA-Token verwenden, um NFTs auf dem Peer-to-Peer-Marktplatz von Calvaria zu kaufen und zu verkaufen.

Zweitens wird RIA verwendet, um Belohnungen im Spiel anzubieten. Spieler, die Duelle gewinnen, verdienen RIA, die sie dann auf dem Marktplatz verwenden können, um ihre Kampfkartendecks weiter zu verbessern.

Darüber hinaus kann RIA mit der Plattform verbunden werden. Investoren, die RIA einsetzen, sperren ihre Token und erhalten dafür RIA-Belohnungen. Für Anleger kann das Staking von RIA eine Möglichkeit sein, passives Einkommen zu generieren.

Schließlich wird RIA verwendet, um Stimmen innerhalb der Calvaria DAO zuzuteilen. Je mehr RIA jemand einsetzt, desto mehr Mitspracherecht hat er bei der Zukunft dieses NFT Projektes.

Calvaria nutzt auch einen zweiten Token, eRIA, der Spielern für die im Spiel verbrachte Zeit gutgeschrieben wird und für Dinge wie Karten-Upgrades und Einkäufe im In-Game-Shop verwendet werden kann.

In das NFT Projekt Calvaria investieren

Der native RIA-Krypto-Token von Calvaria spielt eine wesentliche Rolle im Calvaria-Ökosystem und bietet ein direktes Investment in das Calvaria NFT Projekt. Aus diesem Grund wird der RIA Token von vielen Experten als eine der derzeit besten aufstrebenden Kryptowährungen angesehen. Calvaria hat kürzlich seinen Krypto-Vorverkauf gestartet, der Investoren die Möglichkeit gibt, RIA zu ermäßigten Preisen zu kaufen, bevor die Token an öffentlichen Börsen gelistet werden.

Der Vorverkauf ist in mehrere Stufen aufgeteilt, wobei der Preis von RIA in jeder aufeinanderfolgenden Stufe steigt. Stufe 1 bis 3 sind bereits ausverkauft und der Vorverkauf von Calvaria hat seit dem Start mehr als 1,8 Millionen US-Dollar eingebracht.

Aktuell befindet sich der RIA-Token in der vierten Vorverkaufsphase 4, die allerdings bereits zu mehr als 90 % ausverkauft ist! Anleger, die daher in dieses spannende NFT Projekt investieren möchte, sollten sich beeilen!

