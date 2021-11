Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co.

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 54.764,80 US-Dollar an. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 53.663,39 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich auf 566,75 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 556,16 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 4.136,50 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 4.039,37 Dollar zu Buche.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Samstag auf 196,96 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 195,28 US-Dollar beziffert.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 0,9581 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,9427 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs notiert bei 1,558 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 1,533 Dollar.

Der Monero ist am Samstag 228,32 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 226,85 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs verteuert sich auf 1,406 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 1,365 Dollar an der Kurstafel.

Der Kurs der Digitalwährung Verge wurde am Samstag wenig bewegt bei 0,0244 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,0230 US-Dollar gestanden.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,3250 US-Dollar abwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,3283 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,1647 US-Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 187,22 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 182,77 Dollar gelegen hatte.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 38,06 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 37,03 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.net