Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

30.03.25 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagvormittag am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs kletterte um 09:41 um 0,57 Prozent auf 83.125,78 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 82.651,49 US-Dollar. Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 302,83 US-Dollar am Vortag auf 307,65 US-Dollar nach oben (1,59 Prozent). Währenddessen wird Ethereum bei 1.839,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.829,10 US-Dollar). Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,01 Prozent auf 86,24 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 85,38 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,139 US-Dollar) geht es um 2,23 Prozent auf 2,186 US-Dollar nach oben. Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergauf. Cardano steigt 1,28 Prozent auf 0,6829 US-Dollar, nach 0,6742 US-Dollar am Vortag. Währenddessen wird Monero bei 217,73 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (215,80 US-Dollar). In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 1,92 Prozent auf 0,1759 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,1725 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0046 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0046 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2674 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,2715 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0171 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:41 bei 0,0170 US-Dollar. Daneben wertet Dash um 09:41 auf. Es geht 2,14 Prozent auf 21,87 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 21,41 US-Dollar stand. In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 6,472 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,380 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com