DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.465 -0,5%Nas21.911 +0,1%Bitcoin97.163 +1,9%Euro1,1704 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.647 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Adidas - Sportartikelhersteller überzeugt mit trendigen neuen Styles! Adidas - Sportartikelhersteller überzeugt mit trendigen neuen Styles!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Entwicklung der Anlage

Dogecoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

10.09.25 19:43 Uhr
Dogecoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dogecoin gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,2455 USD 0,0045 USD 1,86%
Charts|News

Dogecoin notierte am 09.09.2022 bei 0,063931 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.641,96 Dogecoin. Die gehaltenen Dogecoin wären gestern 3.770,28 USD wert gewesen, da sich der DOGE-USD-Kurs auf 0,2410 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 277,03 Prozent erhöht.

Am 16.09.2024 fiel DOGE auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,099775 USD. Am 08.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4673 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com