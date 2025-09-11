Dogecoin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Entwicklung der Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dogecoin gewesen.

Dogecoin notierte am 09.09.2022 bei 0,063931 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.641,96 Dogecoin. Die gehaltenen Dogecoin wären gestern 3.770,28 USD wert gewesen, da sich der DOGE-USD-Kurs auf 0,2410 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 277,03 Prozent erhöht.

Am 16.09.2024 fiel DOGE auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,099775 USD. Am 08.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4673 USD.

Redaktion finanzen.net