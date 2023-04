Entwickler von Call of Duty und Apex Legends bringen Blockchaingame von Kaidro heraus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Webcomic Kaidro wird nun in Form eines Blockchaingames und einer animierten TV-Serie von Entwicklern von Call of Duty und Apex Legends zum Leben erweckt. Worum es sich bei Kaidro genau handelt, warum es so revolutionär ist und was von dem neuen Blockchaingame noch zu erwarten ist, soll jetzt im folgenden Beitrag vorgestellt werden.

Entwickler von Call of Duty und Apex Legend planen Blockchaingame von Kaidro

3 days left on the Kaidro Kickstarter. Get in early access of the game and book 3 now! #kaidro https://t.co/CkYNq9xYor pic.twitter.com/z11ADuhT5V — Kaidro (@kaidrochronicle) April 6, 2023

Seit über einer Dekade wurde das postapokalyptische Sci-Fi-Universum Kaidro von dem Unternehmen Gadget-Bot vorangetrieben. Jetzt soll das Projekt samt Web-Comics und Social-Video als ein Blockchaingame in Form eines RPGs (Role Play Games) zuerst für den PC und dann für Mobilgeräte erscheinen. Die Welt des Blockchaingames ist offen gestaltet, damit sie in keiner Weise eingeschränkt ist. Neben der Hauptfigur Ava aus der Comic-Serie soll jedoch noch wesentlich mehr geboten werden.

Motiviert von der Fangemeinde von Kaidro wurde eine große Welt geschaffen. Dabei sehen die Entwickler Web3 und NFTs nun als den natürlichen nächsten Schritt für ihre Community an. Mithilfe des Web3 sollten jetzt auch die Fans eine Möglichkeit erhalten, um dauerhaft Eigentum an dem Projekt zu erwerben. Somit kann die Community ebenfalls stärker daran partizipieren.

Als Blockchain wurde sich Immutable, die Layer-2 für Ethereum, ausgesucht. Allerdings ist noch nicht klar, ob es Immutable X oder das angekündigte zkEVM-Netzwerk sein wird. Das Release für Kaidro ist noch für das Jahr 2023 geplant. Dabei soll es auch eine Free-to-Play-Version bieten, mit welcher Interessierte es zuvor ausprobieren können, bevor sie in NFTs investieren.

Weitere Informationen über das Rollenspiel Kaidro

In dem Rollenspiel Kaidro kämpfen unterschiedliche Fraktion gegeneinander. Das Blockchaingame unterteilt sich dabei in unterschiedliche Jahreszeiten, in denen verschiedene thematische Abschnitte mit diversen Geschichten geboten werden. Als Spielmodi stehen dabei PvP (Player-vs-Player), PvE (Player-vs-Environment) und Missionsmodus bereit. Dabei treten die Spieler in drei Teams an, mit jeweils drei Personen, an. Diese müssen dann auf einer Karte verschiedene Ziele erreichen und gleichzeitig die gegnerischen Teams abwehren.

Mit den NFTs erhalten die Nutzer einen spielbaren Charakter aus einem bestimmten Clan. Zu diesen zählen die Mechs, Geisterwächter und Piloten. Das Besondere an dem Konzept ist, dass jeder NFT eine eigene Geschichte bietet. Zudem sollen sich auch besondere Gegenstände für die Charaktere freischalten lassen.

Einen außergewöhnlichen Ansatz verfolgt Kaidro jedoch mit der Klon-Funktion. Mit dieser können die Nutzer ihre NFTs eine begrenzte Anzahl oft klonen und diese an andere Nutzer verkaufen, sofern diese anstelle an dem Non Fungible Token lediglich an einem Skin interessiert sind. Durch den Erwerb der Skins wird dann der Punktestand des Inhabers erhöht.

Zusätzliche Hintergrundinformationen zum Projekt Kaidro

Die Entwicklung von Kaidro wurde zu Beginn bereits über die Plattform Kickstarter finanziert. In diesem Zusammenhang konnte das Projekt Tausende von Spenden gesammelt, um unterschiedlichste Comics zu finanzieren. Diese konnten bereits mehr als 1,6 Mio. Aufrufe und durchschnittliche Bewertungen von 9,6 Sternen erzielen.

Gegründet wurden Kaidro und Gadget-Bot von Peggy Chung und Robert Simons. Bereits zuvor haben sie an renommierten AAA-Spielen wie Call of Duty und Apex Legends mitgewirkt. Hinzu kommen berühmte Filme wie Jurassic World und Ender’s Game.

Ebenfalls wird aktuell eine Zeichentrickserie mit Tim Hendrick produziert, welcher unter anderem mit Avatar: The Last Airbender bekannt wurde.

Andere neuartige Blockchaingames und Metaversen

Immer mehr renommierte Gamestudios und ehemalige Web2-Entwickler haben das revolutionäre Potenzial der Blockchaingames für sich entdeckt. Aufgrund der vielseitigen Vorteile im Bereich des Gamings durch die Blockchaintechnologie, kamen sie laut DappRadar zuletzt auf fast die Hälfte aller Transaktionen im Kryptobereich. Im Folgenden werden einige von ihnen vorgestellt:

RobotEra (TARO)

Bei RobotEra handelt es sich um ein Sandbox-Metaverse in VR, welches sich durch eine unerschöpfliche Erlebniswelt auszeichnen soll. In dieser werden unterschiedlichste Handlungsmöglichkeiten geboten, wie Gaming, Konzerte, Meetings, Fortbildungen, E-Commerce, Kunst und vieles mehr. Allerdings ist es nicht nur eine Welt des Konsums, sondern die Nutzer können auch aktiv an der Gestaltung mitwirken. Dafür werden von RobotEra kostenlos professionelle Entwicklertools bereitgestellt, mit denen aber auch Anfänger in Kürze ansehnlich NFT-Kreationen erzeugen können. Diese lassen sich dann über den Marktplatz handeln oder anderweitig innerhalb des NFT-Wirtschaftskreislaufs verwenden. Für die Erstellung werden jedoch Rohstoffe benötigt, welche sich auf Landeinheiten fördern lassen.

DeeLance (DLANCE)

Ein auf die Businesswelt spezialisiertes Metaversum wird von DeeLance bereitgestellt. Durch dieses kann trotz großer Distanz die Intimität und Verbundenheit wie in einem Unternehmen vor Ort erreicht werden. In dem Business-Metaverse stehen unterschiedlichste Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie Bewerbungsgespräche, Teamarbeit, Fortbildungen, 3D-Präsentationen, Messen, Networking-Events und vieles mehr. Zudem beinhaltet DeeLance auch einen dezentralen Freelancer-Marktplatz, welcher sich durch höchste Sicherheit, Transparenz, Effizienz sowie die niedrigsten Gebühren auszeichnen soll. In diesem Zusammenhang wird auch eine fortschrittliche NFT-Technologie verwendet, mit welcher Nutzungs- und Urheberrechte abgebildet sowie ausgetauscht werden können. Ebenfalls lassen sich digitale und physische Assets, wie Immobilien, Kunstwerke und Markenrechte, somit fragmentieren.

Tamadoge (TAMA)

Bei Tamadoge handelt es sich um eine Blockchaingame-Plattform, welche sich zu Beginn auf den Bereich der Arkadespiele konzentriert hat. Bisher wurden schon 5 Gelegenheitsspiele erfolgreich veröffentlicht und konnten mehr aktive einzigartige Wallets als Decentraland und The Sandbox in den vergangenen 30 Tagen erzielen. Ansonsten sind jedoch noch viele weitere 3D- und VR-Spiele geplant. Das Hauptspiel ist das Tamaverse, bei dem es sich um ein an das 90er-Kultspiel angelehntes VR-Metaversum handelt. In diesem kümmern sich die Nutzer um Pflege, Zucht und Training ihres NFT-Hundes, um Belohnungen in Wettkämpfen zu verdienen. Bei allen Transaktionen werden 5 % der Gebühren vernichten.

