Ethereum Kurs Prognose: Die Rallye hört nicht auf

Es geht weiterhin bergauf am Kryptomarkt. Während Sonntage eigentlich nicht dafür bekannt sind, dass sie extrem bullish sind, ist Ethereum ($ETH) nicht mehr zu bremsen. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt hat innerhalb einer Woche nicht nur die 2.000 Dollar Marke zurückerobert, sondern auch gleich die 2.500 Dollar Marke in Angriff genommen. Auf Wochensicht ist der Kurs fast um 40 % gestiegen. Dass Ethereum wieder steigen wird, war den meisten klar. Dass es so schnell gehen wird, hätten wohl nur die wenigsten erwartet. Was bedeutet das für diejenigen, die die Rallye bis jetzt verpasst haben?

Wichtige Kursmarke zurückerobert

Es sind unglaubliche Zahlen. Mit einem Plus von fast 40 % ist Ethereum innerhalb weniger Tage regelrecht explodiert und hat dabei wichtige Kursmarken zurückerobert. Aus psychologischer Sicht war der Anstieg auf 2.000 Dollar und in weiterer Folge auf 2.500 Dollar extrem wichtig. Aber auch aus charttechnischer Sicht wurde der wichtige EMA 200 überschritten, der aktuell bei 2.431 Dollar liegt.

($ETH Chart – Quelle: Tradingview)

Das Überschreiten des EMA 200 könnte vor allem für institutionelle Investoren ein starkes Signal sein, sodass es in der kommenden Woche zu erhöhten Kapitalzuflüssen bei den Spot Ethereum ETFs kommen könnte, wenn die Marke hält. Damit würden auch schnell die nächsten wichtigen Kursziele in Angriff genommen werden. Aktuell notiert $ETH bei einem Widerstand, an dem die Bullen zuletzt bei einer Erholung abgewiesen wurden und es anschließend weiter bergab ging.

Wenn diese Marke von rund 2.550 Dollar überschritten wird, wäre der Weg bis zur Widerstandszone im Bereich um 2.800 Dollar frei. Grundsätzlich könnte nun in der kommenden Woche alles ganz schnell gehen. Da die Rallye am Wochenende weitergeht, wird es spannend zu sehen, wie die institutionellen Investoren reagieren. Kommt es hier zu erhöhten Kapitalzuflüssen bei den ETFs, sendet das erneut ein stark bullishes Signal, sodass die 3.000 Dollar Marke schnell wieder in Angriff genommen werden könnte.

Rallye durch Fundamentaldaten gestützt

Nach einer solchen Kursentwicklung sollten sich Anleger immer die Frage stellen, ob es sich um einen kurzfristigen Hype handelt, oder ob die Rallye durch Fundamentaldaten gestützt ist. Bei Ethereum ist letzteres der Fall. Mit dem Crash auf bis zu 1.400 Dollar war Ethereum zuletzt massiv unterbewertet und bewegt sich nun langsam auf einen fairen Wert zu. Dieser faire Wert wäre allerdings erst bei einem neuen Allzeithoch erreicht.

Immerhin ist Ethereum heute in jedem Punkt weiter als im Jahr 2021, als das Allzeithoch erreicht wurde. Mit dem Pectra-Upgrade wurden Effizienz und Skalierbarkeit erneut erhöht und auch die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass das ETF-Staking umgesetzt werden könnte, wenn die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC grünes Licht geben sollte.

Damit stehen die Chancen gut, dass in Zukunft tatsächlich mehr institutionelles Kapital in den Kryptomarkt fließt, wenn die ETFs zusätzlich eine Staking-Rendite auszahlen würden. Entsprechende Anträge liegen bereits bei der SEC zur Bearbeitung. Auch in Bezug auf Stablecoins, Real World Asset (RWA) Tokenisierung und DeFi ist Ethereum weiterhin die führende Plattform. Damit stehen die Chancen gut, dass der Kurs tatsächlich noch im nächsten Jahr ein neues Allzeithoch erreicht. Noch höhere Renditen erwarten Analysten derzeit allerdings bei Solaxy ($SOLX).

Bei Solaxy explodiert die Nachfrage

Der Run auf Ethereum hat den Startschuss der Altcoin Season gegeben. In dieser Zeit bringen zahlreiche Altcoins eine deutlich höhere Rendite als Bitcoin. Dabei war zuletzt zu beobachten, dass sich Meme Coins und Utility Coins abwechseln. Mit Solaxy ($SOLX) kommt nun ein Coin auf den Markt, der das Potenzial hat, den Kryptomarkt nachhaltig zu verändern. Die Entwickler arbeiten nämlich an der ersten Layer-2-Lösung für Solana.

Solana ist zwar schnell und günstig in Bezug auf Transaktionen, die Highspeed-Blockchain hat aber mit ihren eigenen Skalierungsproblemen zu kämpfen. Bei hoher Auslastung kommt es oft zu Problemen wie Transaktionsabbrüchen und im schlimmsten Fall sogar zum Stillstand der Blockchain. Das könnte sich durch Solaxy nun ändern. da die Layer 2 die Main Chain bald deutlich entlasten und so das gesamte Solana-Ökosystem stabilisieren könnte.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Solaxy kommt mit dem nativen Token $SOLX, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist und alle Rekorde bricht. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger über 34 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Während des Presales können die Token noch zum günstigen Fixpreis gekauft werden, während es nach dem Handelsstart an den Börsen schnell zu einer Kursexplosion kommen kann. Zumindest deutet die hohe Nachfrage während des ICOs darauf hin. Analysten gehen davon aus, dass Solaxy das Zeug zum nächsten Milliarden Dollar Coin hat, was für frühe Käufer hohe Renditen von 1.000 % und mehr bedeuten würde.

