Ethereum Kurs Prognose: Durchschnittliche Gas-Fees auf Monatshoch - Deflation nimmt an Fahrt auf

Im Laufe des Montags gab es doch noch eine Gegenbewegung am digitalen Währungsmarkt, nachdem das Wochenende denkbar schwach verlief. Eine technische Korrektur folgte auf den historisch starken Januar für Kryptos. Ethereum notiert aktuell bei rund 1650 $. CoinMarketCap gibt das Kursplus in den letzten 24 Stunden mit rund 1,5 % an. Zugleich blieb das Handelsvolumen jedoch vergleichbar bei 6,7 Milliarden $, sodass nach dem Wochenende kein steigendes Interesse an Kryptos zu verzeichnen war. Dennoch offenbaren On-Chain-Daten eine interessante Entwicklung. Denn die durchschnittlichen Gas-Fees erreichten im Ethereum-Netzwerk ein neues Monatshoch, was sich unmittelbar auf die Deflation von Ethereum auswirkt. Der Token-Supply erreicht ein neues All-Time-Low nach dem Merge – bullisch für Ethereum! Welches Potenzial offenbart jetzt eine Ethereum Kurs Prognose?

Durchschnittliche Gas-Fees erreichen Monatshoch

On-Chain-Daten von Glassnode zeigen ein neues Monatshoch von 28,430 GWEI, wenn man den Mean Gas Price im 7-Tage-Durchschnitt betrachtet. Damit entwickelten sich die Gebühren im Ethereum-Netzwerk im laufenden Jahr ausschließlich in eine Richtung. Transaktionen bei Ethereum werden wieder teurer.

Deflation nimmt an Fahrt auf: Neues Allzeittief nach Merge

Die Gas-Fees haben seit EIP-1559 und der London Hard Fork unmittelbaren Einfluss auf die Tokenomics im Ethereum-Netzwerk. Denn eine implementierte Burning-Fee verbrennt kontinuierlich einen Teil der Ether aus den Gas-Fees. Diese Entwicklung beschleunigte sich mit dem Merge noch einmal, da nun auch weniger Ether als Staking-Rewards ausbezahlt werden. Ergo führen höhere Gas-Fees mittelbar zu mehr Deflation im Ethereum-Netzwerk, sodass das Angebot kontinuierlich verknappt wird. Gas-Fees auf dem aktuellen Niveau genügen deutlich, um Deflation im Netzwerk zu erzeugen.

Lediglich kurze Einbrüche bei den Gas-Fees, wie wir sie im nachfolgenden Chart beispielsweise im September 2022 oder im November 2022 sehen, konnten wieder die inflationäre Struktur zu Ethereum zurückbringen. Übergeordnet ist Deflation klar erkennbar.

Aktuell gibt die Website „Ultrasoundmoney“ die Veränderungen im Supply mit über 10.060 ETH an, die seit dem Merge weniger im Umlauf sind. Deflation beläuft sich aktuell auf eine Rate von -0,021 % jährlich. Die Tendenz ist klar steigend. Mitte Januar lag die Inflation noch bei ungefähr 0 % bzw. im leicht positiven Bereich.

Besonders eindrucksvoll ist jedoch der Vergleich mit der PoW-Variante bei Ethereum, denn in diesem Fall wäre der Supply um 1,6 Millionen ETH gewachsen. Die berechnete Inflationsrate für Ethereum-PoW liegt bei 3,527 % jährlich, im Bitcoin-Netzwerk sind es immerhin 1,716 %, obgleich hier die Inflation nach dem Bitcoin-Halving in 2024 weiter sinken wird, bis sie sich irgendwann der 0 annähert.

Bleibt Ethereum nachhaltig deflationär?

Zweifelsfrei ist eine Verknappung des Angebots grundsätzlich bullisch für eine Kursentwicklung, da steigende Nachfrage dann signifikant stärker auf den Kurs wirkt. Deflation könnte im Ethereum-Netzwerk somit steigende Ether-Kurse bedingen. Stellt sich noch die Frage nach der Nachhaltigkeit. Denn zweifelsfrei ist der Bitcoin Stand jetzt inflationärer konzipiert. Doch beim Bitcoin gibt es eben auch eine signifikante Planbarkeit seit über einem Jahrzehnt, wie sich der Supply algorithmisch entwickelt. Bei Ethereum gab es mit EIP-1559 und dem Merge zwei einschneidende Änderungen mit gravierendem Einfluss auf die Tokenomics in den letzten zwei Jahren. Ganz sicher können sich Investoren hier somit nicht sein, ob die aktuelle Tokenomics nun für die Ewigkeit in Stein gemeißelt ist.

Shanghai-Upgrade im März: Nächster Kurstreiber wartet schon

Neben der deflationären Tokenomics wartet schon der nächste mittelfristige Kurstreiber auf das Ethereum-Netzwerk, da die Entwickler nun das Testnet für das Shanghai-Upgrade launchten. Ab März sollen Validatoren ihre staked ETH endlich auszahlen können. Wenn man dann die Staking-Ratio signifikant steigern und sich anderen Layer-1 annähern kann, könnte auch dieser Umstand das frei verfügbare Angebot an Ether sinken, sodass sich eine steigende Nachfrage im Zusammenspiel mit Deflation deutlich schneller positiv auf den Kurs auswirkt.

Ethereum jetzt kaufen?

Für einen Kauf von Ethereum gibt es für langfristige Anleger aktuell gute Gründe. Die enorme Marktmacht als führende Plattform für Smart-Contracts, mehr Skalierbarkeit durch boomende Layer-2, Deflation in der Tokenomics und die baldige Verfügbarkeit von Staking-Abhebungen sind allesamt Kurstreiber, die sich mittelfristig wohl deutlich im ETH-Kurs ausdrücken könnten. Was kurzfristig passiert, steht dann auf einem anderen Blatt Papier.

Autor: Daniel Robrecht

Autor: Daniel Robrecht