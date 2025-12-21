Ethereum Kurs Prognose: Immer mehr Bären

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der Woche vor Weihnachten stagnieren die Kurse am Kryptomarkt weiterhin. Der Bitcoin-Kurs ist nach wie vor nicht über die 90.000 Dollar Marke gestiegen und Ethereum schafft keinen nachhaltigen Anstieg über die 3.000 Dollar Marke. Während viele bei den aktuellen Kursen gute Kaufgelegenheiten sehen, werden auch die pessimistischen Stimmen immer lauter. Vor allem bei Ethereum wird die Zuversicht nach und nach weniger. Viele Investoren und Analysten, die noch vor kurzem bullish gestimmt waren, wenden sich nun von Ethereum ab.

Arthur Hayes steigt aus

Arthur Hayes gehört zu den festen Größen am Kryptomarkt. Als Unternehmen und Mitgründer der Kryptobörse BitMEX kann man ihn durchaus als Experten der Branche bezeichnen. Allein auf X hat Hayes über 780.000 Follower und damit nicht nur eine enorme Reichweite, sondern auch einen gewissen Einfluss. Er teilt seiner Community nun mit, dass er sich aus Ethereum zurückziehen und stattdessen auf andere Größen im DeFi-Bereich setzen wird.

We are rotating out of $ETH and into high-quality DeFi names, which we believe can outperform as fiat liquidity improves. — Arthur Hayes (@CryptoHayes) December 20, 2025

Hayes geht also davon aus, dass die Kurse zwar wieder steigen können, aber dass es Alternativen gibt, die Ethereum outperformen können. Das ist nicht das erste Mal, dass Hayes seine $ETH-Position aufgegeben hat. Beim letzten Mal hat er das allerdings bereut, da er seine Coins dann deutlich teurer zurückgekauft hat, als die Kurse wieder gestiegen sind.

Hayes ist aber nicht der einzige, der sich Ethereum gegenüber bearish zeigt. In den letzten Monaten waren es vor allem die Milliarden, die Tom Lee mit BitMine in Ethereum investiert hat, die für eine gewisse Stabilität gesorgt haben. Ohne dieses Kapital wäre der $ETH-Kurs wohl noch weiter abgestürzt. Genau von dieser Seite kommt es nun aber ebenfalls zu bearishen Prognosen.

Fundstrat erwartet 1.800 Dollar Kursziel

Tom Lee hat in den letzten Monaten für Aufsehen gesorgt, weil er als Chairman von BitMine dafür gesorgt hat, dass das Unternehmen Milliarden in $ETH investiert hat. Sein Ziel ist es, mit BitMine 5 % aller Ether zu kaufen, wobei Lee selbst immer wieder mit extrem bullishen Ethereum-Prognosen um sich wirft.

Allerdings ist Lee auch beim bekannten Analyseunternehmen Fundstrat Capital als Geschäftsführer tätig und dort sind die Experten aus seinem Team wohl offenbar ganz anderer Meinung. Wie ein interner Bericht zeigt, der auf X aufgetaucht ist, erwartet man bei Fundstrat einen Kursrückgang auf 1.800 – 2.000 Dollar für Ethereum.

TOM LEE’S FUND SEES BITCOIN BACK TO $60K SOON



Fundstrat, led by Tom Lee, told clients to expect a major crypto correction in H1 2026.



In an internal report, crypto head Sean Farrell said his base case points to $BTC at $60K–$65K, $ETH at $1.8K–$2K, and $SOL at $50–$75. pic.twitter.com/WGEhvbbnFo — Coin Bureau (@coinbureau) December 20, 2025

Die Prognosen für Ethereum werden also immer bearisher. Zumindest was die erste Jahreshälfte 2026 betrifft. Langfristig erwarten die meisten Analysten aber immer noch einen Kurs in fünfstelliger Höhe für Ethereum, wobei Tom Lee sogar immer wieder mit Prognosen von 60.000 Dollar und mehr um sich wirft.

Bis es dazu kommt, dürfte allerdings noch jede Menge Zeit vergehen, falls es überhaupt jemals soweit kommt. Während es für die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung in den nächsten Monaten noch weiter bergab gehen könnte, suchen viele Anleger nach bullishen Alternativen, die auch in dieser schwierigen Marktphase enormes Potenzial haben. Dabei fällt vor allem der Name Bitcoin Hyper ($HYPER) immer wieder.

Bitcoin Hyper als Alternative

Arthur Hayes erwähnt, dass er auf Alternativen ausweichen möchte, die mehr Potenzial haben. Dabei könnte vor allem Bitcoin Hyper zu den großen Gewinnern gehören. Hier entsteht eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit den Vorteilen moderner Blockchains wie Ethereum oder Solan ausstatten soll. Dadurch soll auch Bitcoin vollen Zugang zu DeFi-Anwendungen erhalten.

Wer seine Bitcoin auf die neue Hyper Chain bridget, kann dort sämtliche dApps und DeFi-Anwendunen nutzen, da die Layer 2 auf der Solana Virtual Machine basiert, wodurch Anleger nicht mehr nur auf Kurssteigerungen hoffen können, sondern Zinsen durch Lending, Staking und viele weitere Anwendungsfälle generieren können.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der $HYPER-Token wird auf der neuen Layer 2 für Transaktionsgebühren, Liquidität, Staking und Governance benötigt und aktuell haben Anleger noch die Möglichkeit, zum günstigen Fixpreis einzusteigen, da $HYPER derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Dabei könnte es sich um eine der besten Gelegenheiten im kommenden Jahr handeln, da viele Analysten davon ausgehen, dass der $HYPER-Kurs nach dem Launch durch die Decke geht.

