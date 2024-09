Ethereum Kurs Prognose: Steigt ETH jetzt wieder auf 3.000 Dollar?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kurse am Kryptomarkt steigen wieder. Die letzten Monate waren schwierig und die Seitwärtsbewegung von Bitcoin hat auch die meisten Altcoins keine großen Sprünge machen lassen. Vor allem Ethereum (ETH) hat sich als eine der größten Enttäuschungen in diesem Jahr entpuppt. Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung ist nach der Zulassung der Spot Ethereum ETFs um fast 40 % gefallen. Nun zeigt sich allerdings, dass das Schlimmste überstanden sein dürfte. Für Ethereum geht es wieder bergauf, wobei auch die 3.000 Dollar Marke schon bald wieder überschritten werden dürfte.

Ethereum performt besser als Bitcoin

Da der Bitcoin Bullrun in diesem Jahr in erster Linie durch ETFs und institutionelle Anleger angetrieben wurde, ist die Bitcoin-Dominanz auf ein Niveau gestiegen, das es schon seit Jahren nicht mehr zu sehen gegeben hat. Auch Ethereum konnte dabei nicht mithalten. ETH hat BTC gegenüber immer mehr an Wert verloren. Nun zeigt sich aber ein anderes Bild. In dieser Woche haben Anleger, die auf Ethereum gesetzt haben, höhere Gewinne erzielen können als diejenigen, die nur Bitcoin im Portfolio hatten.

(Top 3 Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Ein Bild wie dieses hat es schon lange nicht mehr zu sehen gegeben. Durch die schwache Performance von Ethereum in den letzten Monaten besteht nun natürlich die Möglichkeit, dass Ether wieder aufholt und noch für eine ganze Weile die bessere Wahl bleibt. Die Verfügbarkeit an den Börsen ist gering, das Ökosystem wächst, Layer-2-Lösungen erhöhen die Skalierbarkeit und die Stimmung am Kryptomarkt wird allgemein besser.

3.000 Dollar im Oktober?

Die Frage, ob Ethereum schon in den kommenden Wochen wieder auf über 3.000 Dollar steigen kann, hängt natürlich in erster Linie von der Bitcoin-Kursentwicklung ab. Geht es für Bitcoin weiter bergauf, dürfte auch der Ether-Kurs schnell wieder steigen und dabei auch in den kommenden Wochen die bessere Performance als Bitcoin erzielen, da Anleger davon ausgehen, dass der Boden am ETH/BTC-Chart erreicht ist.

Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass es sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum in naher Zukunft wieder bergauf geht. Die Auswirkungen der Zinswende der Fed dürften noch eine ganze Weile zu spüren sein und der Oktober gilt am Kryptomarkt ohnehin als bullisher Monat. In den letzten 11 Jahren ist der Bitcoin-Kurs im Oktober nur 2 x gefallen, sodass die statistische Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es auch diesmal wieder bergauf geht und auch Ethereum die Verluste der letzten Monate aufholt.

Bis zum Jahresende könnte der Ether-Kurs sogar auf ein neues Allzeithoch steigen, wovon auch Token profitieren würden, die das Ethereum-Ökosystem erweitern. Derzeit richten sich die Augen der Anleger vor allem auf den neuen Pepe Unchained, der eine Layer 2 für Ethereum mitbringt.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained überzeugt mit eigener Blockchain

Geht es für Ethereum bergauf, dürften auch viele Token, die auf der Blockchain basieren oder diese erweitern, durch die Decke gehen. Neben den Altbekannten wie Uniswap (UNI), AAVE oder PEPE könnte vor allem der neue Pepe Unchained ($PEPU) zu den großen Gewinnern gehören. Dabei handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der zwar an PEPE angelehnt ist, aber auch eine eigene Blockchain mit sich bringt und deshalb die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zieht.

($PEPU Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Pepe Unchained ($PEPU) ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und die Tatsache, dass die Entwickler an einer eigenen Layer 2 arbeiten, sorgt für eine extrem hohe Nachfrage. Auf der PEPU-Chain sollen Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger möglich sein als auf der Ethereum Main Chain, sodass schon bald ein komplett neues Ökosystem auf der neuen Blockchain entstehen könnte.

Gemeinsam mit der Tatsache, dass Investoren bereits vor dem Launch $PEPU-Token im Wert von fast 14,5 Millionen Dollar gekauft haben, führt das Analysten zur Annahme, dass $PEPU einer der wichtigsten Coins in diesem Bullrun werden könnte. Auf X und Youtube kursieren bereits einige Prognosen, bei denen Kursziele ausgesprochen werden, die über dem 20-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen, sodass sich ein früher Einstieg lohnen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

